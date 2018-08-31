В Прикамье успешно реализован пилотный проект по повышению производительности труда

15:39 | 4.09.2018

В Пермском крае завершилась первая «волна» пилотного проекта федеральной программы по повышению производительности и бережливому производству на предприятиях. Она реализовывалась на площадке группы предприятий «ПЦБК». За полгода участия в программе, по информации компании, производство на ООО «Уралбумага» увеличилось на 6 %, а время изготовления ящиков из гофрокартона сократилось на 14 %. Также сократилось и время переналадки станков — на 44 %.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость участия региона в программе «Повышение производительности труда». По словам главы Прикамья, «повышение производительности труда для пермских предприятий это возможность усовершенствовать свои производства и выйти на новый уровень качества продукции, а для региона это инструмент развития экономического потенциала и обеспечения конкуренции с другими регионами».



В целях мониторинга результатов в период реализации проекта группу предприятий «ПЦБК» посетили представители Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, Федерального центра компетенций и Регионального центра инжиниринга.



«В данный момент на «ПЦБК» в рамках программы реализуются 15 проектов, среди которых проект по оптимизации запасов сырья, проект по сокращению простоев при пересменке, организация рабочих мест по системе 5С, организация контроля качества в потоке, оптимизация процессов хранения и подачи заготовок на производственной линии, сокращение потери времени при погрузке готовой продукции и другие, — рассказал специалист Федерального центра компетенций Владимир Гусаров. — При этом группа предприятий имеет современное оборудование, поэтому оптимизировать работу здесь сложнее».



Члены экспертной комиссии высоко оценили результаты группы предприятий «ПЦБК» и отметили, что помимо проекта по повышению производительности «ПЦБК» успешно внедряет цифровые технологии на производстве. На предприятии соглашаются, что в нынешних условиях без цифровизации, автоматизации и роботизации производительность труда повысить не получится.



Вместе с тем в планах «ПЦБК» увеличить объемы производства. Этот процесс сопряжен с переквалификацией и обучением сотрудников. «Здесь стоит отметить огромный плюс программы по повышению производительности труда в плане переобучения и повышения квалификации персонала — возможность использовать компенсации затрат на обучение сотрудников. Эта программа позволяет перевернуть сознание работников в нужную сторону, что очень важно сегодня», — прокомментировал итоги программы для предприятия директор по производству гофротары Андрей Третьяков.



Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», участие в которой принимают порядка 25 предприятий. Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, правительства Пермского края, Регионального центра инжиниринга, Федерального центра компетенций и сформированных групп на предприятиях-пилотах. Планируется, что к 2025 году эффективность деятельности производств вырастет минимум на 30 %. Кроме того, реализация федерального проекта позволяет участникам программы участвовать в льготных программах по приобретению оборудования, усовершенствованию рабочих мест и софинансировании мероприятий по обучению персонала.



В настоящее время региональным минпромом ведется работа с предприятиями третьей «волны» программы. Первым предприятием, которое к ней присоединилось, стал Лысьвенский завод эмалированной посуды, после — Чайковский филиал АО «Газпром бытовые системы» и Пермский мукомольный завод.