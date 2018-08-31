В Прикамье открылся после капремонта детский санаторий для больных туберкулезом «Ирень»

14:14 | 4.09.2018

В краевом детском санатории для больных туберкулезом №1 «Ирень» завершены все ремонтные мероприятия. Работы проведены в здании столовой, спальных корпусах №2 и 4. Напомним, ремонт реализован благодаря получению поддержки из резервного фонда президента РФ. Заявка была направлена по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова.



День знаний в санатории отметили 64 ученика. В целом обновленные здания рассчитаны на 120 постояльцев. Отметим, «Ирень» – единственный в крае санаторий с круглогодичным пребыванием пациентов.



По словам Юли Кивуниной, пациентки санатория, которая приехала сюда уже во второй раз, обстановка поменялась кардинально: «Я была здесь в 2016 году, до ремонта. А теперь, когда зашла в корпус, я вообще думала, что не туда попала – все так изменилось. Очень красиво и светло».



Врач санатория Елена Сарапульцева отметила, что старые корпуса «Ирени» подверглись значительным преобразованиям. Подрядчик заменил кровлю, окна и инженерные коммуникации, утеплил наружные стены.



Особое внимание во время ремонта уделили безопасности. «Теперь здесь все здания соответствуют строгим правилам пожарной безопасности. Мы восстановили пожарную сигнализацию, установили пожарные лестницы, в том числе в столовой на втором этаже», – рассказал о проделанной работе в этом направлении главный врач ГБУЗ ПК «КДС № 1 «Ирень» Юрий Чистых.



Отметим, санаторий «Ирень» организован в феврале 1958 года. Это единственный в Пермском крае круглогодичный санаторий для больных или имеющих риск заразиться туберкулезом. В учреждении оказывают противотуберкулезную санаторно-курортную помощь детям и подросткам, больным туберкулезом, контактирующим с больными туберкулезом и лицам из группы риска по этому заболеванию.



Ежегодно в санатории пролечиваются около 450 детей, что влияет на снижение количества заболевших туберкулезом среди детей и подростков Пермского края. Продолжительность пребывания пациентов в санатории составляет в среднем от 90 до 180 дней.