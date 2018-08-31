В воскресенье в центре Перми будет закрыто движение транспорта

13:44 | 4.09.2018

Пермский международный марафон пройдет 9 сентября. Его участники пробегут по главным улицам Перми, в связи с этим 9 сентября движение транспорта в центре города будет закрыто.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, с 22:00 7 сентября до 16:00 9 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспортных средств на следующих участках:

– улица Ленина от улицы Крисанова до улицы Сибирской;

– Комсомольский проспект от улицы Ленина до Комсомольской площади;

– улица Сибирская от улицы Ленина до улицы 1-й Красноармейской.



С 07:00 до 16:00 9 сентября на период проведения забегов участников марафона будет закрыто движение всех видов транспортных средств на участках:

– улица Ленина от улицы Крисанова до улицы 25 Октября;

– улица Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;

– улица Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;

– улица Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;

– улица Газеты Звезда от улицы Петропавловской до улицы Пермской;

– Комсомольский проспект от улицы Петропавловской до Комсомольской площади;

– улица Пермская от Комсомольского проспекта до улицы 25 Октября;

– улица Луначарского от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта;

– улица Пушкина от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта, от улицы Сибирской до улицы 25 Октября;

– улица Краснова от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта;

– улица Революции от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта и от улицы Сибирской до улицы 25 Октября;

– улица Глеба Успенского от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта;

– улица Полины Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта;

– улица Сибирская от улицы Петропавловской до улицы 1-й Красноармейской;

– улица Екатерининская от улицы Сибирской до улицы 25 Октября;

– улица Швецова от улицы Сибирской до улицы 25 Октября;

– перекресток улицы Луначарского и улицы Сибирской.



Открытие движения по дорогам будет происходить постепенно, по мере прохождения последнего участника марафона.



Кроме того, с 00:00 до 07:00 9 сентября на время монтажа конструкции стартовых ворот марафона будет закрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Крисанова до улицы Борчанинова. Также с 16:00 до 20:00 9 сентября на время демонтажа временных конструкций на улице Ленина будет временно закрыто движение всех видов транспорта.



Общественный транспорт в период проведения марафона будет проходить по следующим улицам: 25 Октября, Белинского, Куйбышева, Монастырская, Окулова, Петропавловская, Крисанова.