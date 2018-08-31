Пермь примет всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта

13:20 | 4.09.2018

27-28 сентября 2018 года в Перми состоится V Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Съезд станет юбилейным и соберет на своей площадке представителей фондов капитального ремонта, органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию программ капитального ремонта в субъектах РФ, а также органов государственной жилищной инспекции.



С 2013 года за время проведения мероприятия участниками съезда стали более 2000 человек – представители всех регионов Российской Федерации. Организаторами V съезда выступают Министерство строительства и ЖКХ РФ, правительство Пермского края и Ассоциация региональных операторов капитального ремонта.



За время работы съезд зарекомендовал себя эффективной площадкой для обмена опытом и лучшими региональными практиками.



«Проведение съезда в Перми – еще одно подтверждение того, что сфера капитального ремонта в Пермском крае претерпевает положительные изменения. В течение года мы упростили процедуру получения компенсации платы за капремонт для пенсионеров, организовали прием заявлений и выдачу справок от фонда в отделениях краевого МФЦ. Эти меры позволили сделать услуги Фонда более доступными для населения. И самое главное, мы наладили процесс капитального ремонта. Только за последний год проведен капитальный ремонт в 436 домах. Это больше, чем суммарное количество ремонтов за два предыдущих года», – рассказал заместитель председателя правительства – руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края Антон Удальев.