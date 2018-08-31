Дмитрий Губерниев будет комментировать Пермский международный марафон

13:11 | 4.09.2018

В ближайшие выходные, 8 и 9 сентября, в нашем городе пройдет самое масштабное спортивной событие этой осени – Пермский международный марафон.



8 сентября с 10:00 до 20:00 участников забегов будут ждать в Театре-Театре на выдаче стартовых пакетов. В это же время в стартово-финишном городке заработают выставочные и развлекательные площадки ЭКСПО. Здесь можно будет приобрести спортивные товары и питание, напечатать на футболке свое имя или фамилию. Также будет организована зона тейпирования (для участников бесплатно), зона диагностики стопы. Дети-участники получат бесплатное мороженое от партнеров мероприятия. С 16:00 до 19:00 для всех зарегистрированных спортсменов и любителей здорового образа жизни пройдет традиционная Pasta party. 9 сентября на площадке ЭКСПО будет работать зона велотренажеров – все желающие смогут разогреться перед забегом.



Также 8 сентября с 10:00 на площадке начнется регистрация участников всероссийского командного турнира среди мужчин и девушек по функциональному многоборью (кроссфит) «Парма 59», в 11:00 стартуют сами соревнования, которые пройдут в течение дня. Награждение победителей и призеров запланировано на 18:15 на главной сцене.



С 14:30 на площади перед Театром-Театром начнется этап чемпионата России по силовому экстриму «Самый сильный человек России 2018» (стронгмен). Финальные состязания по этому виду спорта пройдут на главной сцене в 19:30 – подъем бревна, в 20:50 – перекидывание шара. Между этими упражнениями зрителей ждет не менее интересное зрелище – лазанье по канату. В 21:20 запланировано подведение итогов соревнований и награждение.



Днем, в 14:00, к любителям здорового образа жизни и спортсменам присоединятся учащиеся вузов. На сцене пройдет торжественная часть парада российского студенчества. В 19:00 первые лица города и края откроют Пермский международный марафон и скажут напутственные слова участникам.



Завершится этот день танцевально-развлекательной программой.



9 сентября в 8:30 в стартово-финишном городке начнется разминка участников. В 9:00 будет дан старт на длинные дистанции – 10 км, 21,1 км и 42,195 км. В 09:15 на дистанции 200 метров свои силы попробуют участники на колясках.



С 10:15 начнутся церемонии награждения на разные дистанции, в разных возрастных категориях. В 13:00 предусмотрена разминка для участников, зарегистрированных на 3 км. В 14:00 они выйдут на старт.



Поддержать своих близких, друзей, коллег плакатами и кричалками можно будет по всему маршруту – от площади у Театра-Театра по улице Ленина, Комсомольскому проспекту, улице Сибирской с обеих сторон трассы. В стартово-финишном городке для зрителей будут установлены большие экраны с трансляцией. Комментировать грандиозное спортивное событие, как и в прошлом году, будут российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин.



Торжественное закрытие марафона состоится в 15:30.