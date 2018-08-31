Неделя в Перми будет теплой

12:49 | 4.09.2018

Сейчас в столице Прикамья 17 градусов, солнечно. Сегодня, 4 сентября, днем в Перми ожидается до 21°C, ночью – около 7°C.



Завтра воздух прогреется до 22°C. В четверг и пятницу будет переменная облачность, столбик термометра днем поднимется до 21°C. В выходные, по предварительным прогнозам, немного похолодает.