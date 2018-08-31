Жителя Перми обвиняют в убийстве шестилетней падчерицы

18:33 | 3.09.2018

Днем 31 августа в квартире в Кировском районе Перми было обнаружено тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти. Как сообщает СУ СКР, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний отчим погибшего ребенка. Мужчине предъявлено первоначальное обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью, он заключен под стражу.



По данным следствия, днем 31 августа мать ребенка была на работе, а мужчина в своей квартире из личной неприязни избил падчерицу. Он нанес ей несовместимые с жизнью травмы, девочка скончалась на месте. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, а также и. о. руководителя регионального следственного управления СК Алексей Сердюков. По указанию последнего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека» — для детального выяснения роли органов системы профилактики в происшествии.



Причину смерти девочки установит судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются и допрашиваются свидетели. Выясняются обстоятельства произошедшего и мотивы преступления. Действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних также будет дана уголовно-правовая оценка. Расследование уголовного дела — на особом контроле исполняющего обязанности руководителя регионального СУ СК.