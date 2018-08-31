Пермяки выступят на международном фестивале детских команд КВН

18:19 | 3.09.2018

С 18 по 25 сентября в Анапе состоится 8-й Международный фестиваль детских команд КВН.



На фестивале выступят почти 150 команд из разных городов России — от Калининградской области до Приморского края, а также из Белоруссии. Пермский край на фестивале представят три школьные команды.



На фестивале для ребят будут организованы мастер-классы и учебные занятия по теории кавээновских игр, практике современного КВН (ТВ-версии), имиджу команды, актерскому мастерству, сценографии и режиссуре. Все занятия будут проводить участники команд и редакторы телевизионных лиг Международного союза КВН.



Отметим, что организация игр школьной лиги КВН в Перми является одним из приоритетных направлений деятельности городского департамента образования. Школьные игры в этом году прошли в 13-й раз и стали самыми масштабными. В финале встретились по 8 команд в двух дивизионах, первоначально в играх КВН приняли участие более 70 школьных команд.



На международный фестиваль отправятся призеры Суперкубка краевой школьной лиги КВН — команда «Пекусы» школы № 124, а также призеры второго дивизиона — команда «Привзрослевшие» школы № 135. Кроме этого, в Анапе выступит сборная команда ребят из школы № 24 и гимназии № 3.