Пермь: новости дня
18:15 | 3.09.2018
Пермских школьников приглашают на бесплатные курсы по программированию
Программа Яндекс.Лицея рассчитана на два года. На занятиях ребята знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике. Как распорядиться полученными знаниями, каждый решает сам. Кто-то, возможно, захочет стать разработчиком и создавать игры или веб-приложения. А тем, кто мечтает пойти в науку, умение программировать пригодится, например, для обработки результатов экспериментов.
Напомним, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что для успешного развития региона как центра цифровых технологий важно готовить IT-кадры с раннего детства, создавать современные условия для развития специалистов IT и смежных направлений.
Набор в Яндекс.Лицей конкурсный. Заявки принимаются от школьников 8-х и 9-х классов. Независимо от возраста, ребята занимаются по общей программе в течение двух лет. Для поступления необходимо до 9 сентября заполнить анкету на yandexlyceum.ru и пройти онлайн-тестирование. Те, кто справится, получат приглашение на собеседование.
«В этом году самыми популярными у абитуриентов стали специальности, связанные с IT и цифровой экономикой, — рассказывает министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. — Видим, что молодежь понимает мировые тренды и откликается на них. Поэтому уверена: данная программа будет популярна и востребована у ребят».
В Перми Яндекс.Лицей будет работать сразу в трех образовательных организациях: в компьютерной школе ПГНИУ на Генкеля, 7, Пермском краевом центре детского творчества «Муравейник» на Пушкина, 76, и в лицее № 1 на Ветлужской, 89. Занятия начнутся 1 октября 2018 года и будут проходить дважды в неделю. Расписание занятий появится на сайте проекта до 12 сентября. Занятия будут проходить дважды в неделю после 15:00, поэтому их легко совмещать со школой. Занятия будут вести опытные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.
«В Яндекс.Лицее школьники будут учиться промышленному программированию — от простых программ до сложных групповых проектов, — рассказывает директор Яндекс.Лицея Марина Суслова. — Проект появился в 2016 году, и с каждый годом его масштабы растут. Мы начали с Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова, где этой весной был первый выпуск, а сегодня открыли набор уже в 58 городах».
Яндекс.Лицей работает на 131 площадке почти в половине регионов России, а также в Казахстане. Партнер проекта в Перми — Министерство образования и науки Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
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