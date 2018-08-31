В Перми открылись дополнительные окна МФЦ в банке «УралСиб»

18:07 | 3.09.2018

Новый филиал позволит пермякам быстро получать полный спектр как государственных и муниципальных, так и банковских услуг. Пункт приема и выдачи документов рассчитан на 8 «окон», режим работы — с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.



Напомним, в феврале текущего года в офисе банка на ул. Пермской, 43, состоялось открытие структурного подразделения многофункционального центра «Мои документы». Первоначально в отделении было создано 4 «окна», которые позволяли обслуживать до ста заявителей в день. Ключевым направлением в работе нового филиала стало оказание услуг юридическим лицам. Прием осуществлялся исключительно по предварительной записи.



Теперь количество «окон» в данном МФЦ увеличено вдвое, создана комфортная зона ожидания, появилась стойка администратора. А главное, что услуги здесь стали доступны не только юридическим, но и физическим лицам. С сегодняшнего дня прием граждан ведется в порядке живой очереди.



По словам руководителя КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Алика Башаева, создание дополнительных «окон» приема/выдачи документов в центральной части Перми — это очередной шаг в повышении качества и доступности госуслуг, предоставляемых гражданам в многофункциональных центрах. «МФЦ на площадке банка «УралСиб» позволит перераспределить потоки заявителей и частично разгрузить основные городские филиалы. В первую очередь филиал «Цетральный-2» на ул. Куйбышева, 9», — подчеркнул глава МФЦ.



Отметим, что проект по созданию офисов госуслуг на площадках кредитно-финансовых и иных коммерческих организаций реализуется в Пермском крае начиная с 2016 года. В настоящее время отделения «Мои документы» функционируют в отделениях таких банков, как «Банк Москвы», «Сбербанк», банки «Урал ФД» и «УралСиб». В середине августа три «окна» для бизнеса открылись в отделении пермского агентства недвижимости «Альфа» по адресу: ул. Попова, 23.



Прием граждан в новом отделении МФЦ по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 43, осуществляется в порядке живой очереди. Кроме того, работает предварительная запись по тел. 8-800-555-05-53 (звонок бесплатный).