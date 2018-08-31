Пермяков приглашают на выставку «Умный ребенок»

18:00 | 3.09.2018

С 6 по 9 сентября в выставочном центре «Пермская ярмарка» пройдет выставка «Умный ребенок».



6 сентября в 15:00 пройдет круглый стол на тему «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» по вопросам: направление средств материнского капитала на приобретение товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; порядок предоставления ежемесячной выплаты семьям с низкими доходами.



Кроме этого, будут организованы консультации по мерам поддержки детей-инвалидов.



На выставке будет работать информационный стенд ОПФР. Специалисты отделения в ходе выставки расскажут посетителям о возможностях использования материнского капитала, дадут индивидуальные консультации по оформлению необходимых документов. Каждый посетитель сможет оперативно получить квалифицированные ответы на свои вопросы.