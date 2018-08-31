Игорь Сапко наградил пермяков, принявших активное участие в благоустройстве дворов

17:48 | 3.09.2018

1 сентября на пермской набережной прошел фестиваль дворов «РябинаFest». Во время праздника наградили активных пермяков, чьи придомовые территории преобразились в этом году благодаря проекту партии «Единая Россия» «Городская среда». Гостей фестиваля развлекали дворовыми играми, выступлением музыкальных коллективов и мастер-классами.



Масштабный городской праздник впервые прошел в сентябре 2017 года. На «РябинаFest» подводятся итоги благоустройства дворовых территорий и награждаются наиболее активные жители, которые своим трудом и талантом преображают пространство вокруг себя.



В этом году праздник прошел 1 сентября на набережной реки Камы. По задумке организаторов, набережная на некоторое время стала одним большим двором, на котором были открыты спортплощадки, блошиный рынок, организованы различные мастер-классы и концерты уличных музыкантов.



Депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко наградил активных жителей в номинации «Созидатели».



«С уверенностью могу сказать, что проект «Городская среда» не только делает окружающую среду комфортной для проживания, но и объединяет жителей, способствует развитию добрососедских отношений. А это очень важно! Вместе мы сможем добиться высоких результатов!» — сказал Игорь Сапко.



На «РябинаFest» побывало около 3 тыс. человек, организаторы добавляют, что порядка 1 тыс. ребят получили подарки ко Дню знаний. Дети и взрослые смогли сразиться в старые добрые дворовые игры.



«Мы отметили жителей около 20 дворов, которые активно участвовали в преобразовании территорий. Сегодня мы подвели промежуточные итоги благоустройства дворов, на некоторых объектах работы еще продолжаются и закончатся в сентябре», — рассказал региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в Прикамье Михаил Борисов.



Также на «РябинаFest» была организована площадка «Молодой Гвардии». Все желающие смогли принять участие в политическом квесте, узнать о втором сезоне образовательного проекта «Школа парламентаризма», получить приятные призы и бесплатные фотографии.



Победители конкурса проекта «Городская среда»:



номинация «Двор образцового содержания»: Парковый, 35, Парковый, 33, Парковый, 31/1;



номинация «Созидатели»: Мира, 35, Ленина, 10;



номинация «Мы вместе»: Архитектора Свиязева, 24, Монастырская, 96, Постаногова, 1, Восстания, 14;



номинация «Комплексное благоустройство двора»: Уральская, 59, 59а, Куйбышева, 101, Краснофлотская, 18;



номинация «Молодым — дорога»: Екатерининская, 48, 52; 25 Октября, 24, Александра Щербакова, 45, 47, 49;



номинация «Новый взгляд»: Вижайская, 14, Добролюбова, 22;



номинация «Цветочный рай у порога»: Уральская, 57а;



номинация «Субботник59»: Петропавловская, 119, Хабаровская, 135, Рабочая, 3а.



Победителям в номинациях были вручены дипломы и памятные призы.



Организаторами фестиваля «РябинаFest» выступили региональное отделение партии «Единая Россия», проект «Городская среда» партии «Единая Россия», пермское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России». Фестиваль проходит при поддержке правительства Пермского края, администрации Перми, Пермской городской Думы. Проект «РябинаFest» — победитель XX конкурса социально значимых проектов «Город — это мы».