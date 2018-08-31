В воскресенье в Перми откроются сельскохозяйственные ярмарки

17:14 | 3.09.2018

Организатором ярмарок выступает департамент экономики и промышленной политики администрации Перми. Торговые площадки будут расположены в каждом районе города.



Как рассказали в городском департаменте экономики и промышленной политики, традиционно во второе воскресенье сентября на территории Перми пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых гости и жители города смогут приобрести молочную продукцию, мясо и мясные полуфабрикаты, свежие овощи, мед разных сортов, выпечку, изделия ремесленников и другие товары местных товаропроизводителей.



9 сентября свою продукцию на выбор покупателям предложат как крупные предприятия, так и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, — на любой, даже самый требовательный вкус. Участникам ярмарок торговое место и необходимое оборудование предоставляется безвозмездно.



Площадки будут работать с 10:00 до 20:00 по адресам:



- Мотовилихинский район, ул. Аркадия Гайдара, 13а;



- Дзержинский район, ул. Локомотивная, 1;



- Ленинский район, ул. Попова, 23;



- Индустриальный район, шоссе Космонавтов, 114;



- Орджоникидзевский район, ул. Академика Веденеева, 54;



- Кировский район, ул. Ласьвинская, 18;



- Свердловский район, ул. Николая Островского, 60.



Контактные лица организаторов: Фогель Светлана Геннадьевна, телефон 257-19-40; Шитоев Антон Андреевич, телефон 8-902-809-49-90.