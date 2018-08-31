Пермский фестиваль «Герои улицы» вошел в топ-10 лучших событий начала осени

17:08 | 3.09.2018

Аналитическое агентство «ТурСтат» определило лучшие события и фестивали для туристов на первые осенние выходные.



В первую десятку туристических событий начала осени вошли военно-исторический фестиваль «День Бородина» в Московской области, фестиваль народных промыслов «Секреты мастеров» в Нижнем Новгороде, Всемирные игры кочевников — 2018 на озере Иссык-Куль в Киргизии, фестиваль «Лоза и Муза» на косе Долгой станицы Должанской Ейского района Краснодарского края, карнавал «Я, ты, он, она — вместе дружная Югра!» в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа, рыбный праздник «Калакунда» в Петрозаводске, гастрофестиваль «ШаньгаФест» в Республике Коми, фестиваль уличной культуры «Герои улицы» в Перми, фестиваль еды «Среда» в Волгограде и праздник «Серебряная лира» в Брянской области.



Всероссийский фестиваль уличной культуры «Герои улицы» состоялся 1 и 2 сентября в Перми. В программе фестиваля — развлечения, выступление артистов, мастер-классы от деятелей уличной культуры в России, региональные и федеральные соревнования по уличным видам спорта и танцев, включая брейк-данс, паркур, воркаут, фристайл, стритбол, скейтбординг, bmx, роллер-спорт и панна-футбол.



Напомним, культурные мероприятия Пермского края регулярно рекомендуются российским агентством для посещения туристами. Так, фестиваль KAMWA вошел в топ-5 самых интересных поездок на выходные, а фестиваль уличных театров, прошедший в рамках Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время», вошел в топ-15 самых популярных культурных событий и фестивалей России лета 2017 года.