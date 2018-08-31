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Пермь: новости дня


12:43 | 3.09.2018

На Чусовском мосту введены ограничения движения транспорта

С 3 сентября в связи с выявленными дефектами дорожного полотна на полосе движения из Перми в сторону Березников на Чусовском мосту движение временно закрывается для проведения ремонтных работ. О сроках ограничения движения будет сообщено дополнительно после обследования мостового сооружения.

Подрядчик уже приступил к обследованию, в ближайшее время начнется ремонт. Для обеспечения безопасного перемещения по мосту выставлен наряд ГИБДД, на период ремонтных работ организуется реверсивное движение по одной полосе.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, не нарушать порядок проезда транспорта по мосту.

© «Вечерние Ведомости»

 


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