Дзюдоисты Прикамья завоевали медали российского и европейского достоинства

10:22 | 3.09.2018

В выходные успешно выступила на соревнованиях по дзюдо династия Шиловых. Кристина Шилова, выступавшая в составе сборной России, заняла 3-е место в весовой категории 57 кг на престижном Кубке Европы в Братиславе.



На пути к бронзе Кристина одержала победы над соперницами из Австрии, Великобритании и Испании.



Антон Шилов занял 3-е место в весовой категории до 66 кг на всероссийских соревнованиях в Магнитогорске. Оба спортсмена тренируются в селе Троельга Кунгурского района.