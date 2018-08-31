Житель Прикамья осужден за убийство старшего брата

16:33 | 2.09.2018

В Чайковском вынесен приговор 21-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в убийстве, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие и суд установили, что в ночь на 26 апреля после совместного распития между братьями возник конфликт. Молодой человек нанес старшему брату множественные удары ножом в грудь и шею, мужчина умер на месте. Пытаясь скрыть преступление, младший брат и его знакомый вынесли тело из квартиры и сбросили в канализационный колодец. Там оно позже было обнаружено прохожими.



Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.