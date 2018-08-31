Запущен газ в пермском микрорайоне Заозерье

16:31 | 2.09.2018

Теперь у жителей мкр-на Заозерье в Орджоникидзевском районе краевой столицы появилась возможность подключиться к газу.



Участие в запуске газопровода приняли замглавы администрации города Сергей Романов, депутат гордумы Владимир Молоковских, директор пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Андрей Бурыкин, глава администрации Орджоникидзевского района Евгений Карабатов.



Протяженность газопровода «мкр-н Кислотные Дачи — Соцпоселок» (ул. Краснодонская, 2-я Катерная) составила 1700 метров. Теперь жители 56 жилых домов по ул. 2-й Катерной имеют возможность подключиться к централизованным газораспределительным сетям и получать наиболее экономичный сырьевой ресурс — природный газ.



— В Заозерье находятся участки для многодетных семей, поэтому здесь объект особенно важен, — подчеркнул Сергей Романов. — Жители всех микрорайонов города, в том числе отдаленных, должны получать весь комплекс услуг, соответствующий проживанию в миллионном городе.