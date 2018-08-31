Пермь: новости дня
16:30 | 2.09.2018
В Перми появился новый ТОС
В прошлом году у жителей микрорайона Ива (Спортивный) возникла инициатива по созданию территориального общественного самоуправления. Администрация Мотовилихинского района совместно с жителями провела работу по созданию ТОС, и 29 августа года состоялась учредительная конференция.
В границах деятельности ТОС определено 11 домовладений, зарегистрировано 489 человек, фактически проживает более 2 тысяч жителей.
На конференции выбрали совет ТОС из семи человек, председателя Ивана Гришко, утвердили устав организации, определили основные направления деятельности под девизом «Ива — лучшее место для встречи людей и спорта», такие как проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий, благоустройство территории, формирование добрососедских отношений, выстраивание конструктивных взаимоотношений между жителями и органами власти.
© «Вечерние Ведомости»
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