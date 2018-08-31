В Перми появился новый ТОС

16:30 | 2.09.2018

106-й ТОС появился в активно застраивающемся микрорайоне Ива (Спортивный).



В прошлом году у жителей микрорайона Ива (Спортивный) возникла инициатива по созданию территориального общественного самоуправления. Администрация Мотовилихинского района совместно с жителями провела работу по созданию ТОС, и 29 августа года состоялась учредительная конференция.



В границах деятельности ТОС определено 11 домовладений, зарегистрировано 489 человек, фактически проживает более 2 тысяч жителей.



На конференции выбрали совет ТОС из семи человек, председателя Ивана Гришко, утвердили устав организации, определили основные направления деятельности под девизом «Ива — лучшее место для встречи людей и спорта», такие как проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий, благоустройство территории, формирование добрососедских отношений, выстраивание конструктивных взаимоотношений между жителями и органами власти.