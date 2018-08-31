Пермь: новости дня
16:29 | 2.09.2018
Предприятия Прикамья получат почти 200 млн рублей федеральной поддержки
Ранее, 16 августа, было принято положительное решение о финансировании еще 3 проектов предприятий Пермского края: АО «ОДК — Пермские моторы», ООО «Уральский завод противогололедных материалов», а также АО «Соликамский завод «Урал».
Общий бюджет шести одобренных проектов составил 756 млн руб., из них средства регионального фонда развития промышленности — 110 млн руб., средства Фонда развития промышленности РФ — более 190 млн руб.
«Механизм совместных займов федерального и регионального фондов развития промышленности зарекомендовал себя с положительной стороны. По итогам прошлого года федеральный фонд развития промышленности поддержал 4 проекта наших региональных предприятий стоимостью почти 600 млн рублей, выделил более 145 миллионов. Наша задача в этом году — максимальное привлечение региональных предприятий к использованию возможностей регионального фонда, в том числе консультаций экспертов, для получения совместных займов. Совместные займы интересны тем, что предприятия получают поддержку не только от регионального, но и от федерального фонда. Предприятия региона заявляются и по новым направлениям фонда. Так, в этом году 5 проектов получили одобрение экспертного совета по программе «Совместные займы» и еще один — по новому займу «Маркировка лекарств». Единственным предприятием в России, получившим подобный заем, стала компания «Медисорб», — прокомментировала совместную эффективную работу федерального и регионального фондов заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елена Дегтярева.
Как отмечают специалисты министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, «Медисорб» получит льготное финансирование по новой программе «Маркировка лекарств». В рамках данной программы льготное заемное финансирование предоставляется на целевую закупку оборудования для маркировки лекарств. На эти цели будут направлены средства займа в объеме 34,5 млн рублей.
Остальные предприятия получили одобрение экспертного совета в рамках программы «Совместные займы». Данная программа предусматривает совместное финансирование проектов из федерального и регионального фондов.
Проект АО «ОДК-Авиадвигатель» направлен на внедрение в серийное производство лопаток для перспективных авиационных газотурбинных двигателей и конвертированных для промышленной эксплуатации авиационных газотурбинных двигателей. Льготное заемное финансирование проекта со стороны регионального и федерального фондов развития промышленности в объеме 41,8 млн рублей будет направлено на приобретение оборудования, которое позволит повысить стабильность условий резания при черновой обработке образцов из сплавов с высоким содержанием никеля.
ООО «Силур», благодаря льготному заемному финансированию, реализует проект по производству новых видов уплотнений на основе терморасширенного графита. Реализация проекта позволит значительно снизить долю импортных уплотнений, используемых на сегодняшний день как в нефтегазовой, так и в атомной промышленности. Сумма займа по проекту составляет 30 млн рублей.
Кроме того, в этом году еще 7 предприятий Прикамья могут воспользоваться поддержкой федерального фонда по программам «Цифровая промышленность», «Конверсия» и программам, направленным на реализацию крупных инвестпроектов. Их заявки уже находятся на рассмотрении федерального ФРП.
Отметим, условия финансирования по программе «Совместные займы» предполагают предоставление льготного целевого займа в размере от 20 до 100 млн рублей под 5 % годовых (3 % — при условии предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения по займу) на срок до 5 лет при условии наличия софинансирования проекта в объеме не менее 50 % от общего бюджета проекта и общей стоимости проекта не менее 40 млн рублей.
Также отметим, что, прежде чем федеральный и региональный фонды поддержки промышленности выделят льготные займы, с предприятиями должен быть подписан трехсторонний договор, фиксирующий обязательства сторон.
© «Вечерние Ведомости»
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