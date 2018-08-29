Манеж «Спартак» в Перми признан социально значимым объектом

18:24 | 31.08.2018

В Перми состоялся судебный процесс по признанию манежа «Спартак» социально значимым объектом. Это значит, что конкурсный управляющий сможет продать объект через процедуру конкурса, а не аукциона, как хотел ранее.



Напомним, администрация Перми ведет системную работу по сохранению спортивного комплекса в интересах жителей города. Для сохранения целевого назначения участка по улице Рабочей, 9 в феврале 2016 года была установлена специализированная зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). В основных видах разрешенного использования значатся универсальные спортивные и развлекательные комплексы, зрелищно-спортивные комплексы многоцелевого назначения, спортивные арены, стадионы, спортзалы, тренажерные залы, бассейны и другие спортивные сооружения. Таким образом, строительство коммерческой и жилой недвижимости в этой зоне запрещено.



После чего конкурсный управляющий ООО «Магнит-Инвест» и государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выставили объект на продажу через аукцион. В свою очередь администрация города обратилась с заявлением в Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю с просьбой приостановить продажу, поскольку объект является социально значимым для Перми и пермяков, а также в суд с аналогичным иском. В январе УФАС отменило процедуру продажи имущества, указав на необходимость проведения торгов в форме конкурса, а суд подтвердил социальную значимость манежа. С решениями УФАС и суда конкурсный управляющий не согласился и пытался обжаловать их.



После ряда судебных разбирательств манеж «Спартак» был признан социально значимым объектом, а это значит, что теперь он будет продаваться в формате конкурса. Администрация города планирует принять участие в этой процедуре и выкупить объект в муниципальную собственность.



Важность этого процесса еще и в том, что на базе «Спартака» проводится учебно-тренировочный процесс четырех муниципальных школ. На сегодняшний день там продолжают заниматься порядка 500 ребят из ДЮСШОР «Олимпийские ракетки», ДЮСШ «Ермак», ДЮСТШ «Нортон-Юниор», ДЮСШ «Искра».