Дорога Пермь – Новые Ляды становится безопаснее

17:58 | 31.08.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников проехал с инспекцией по ремонтируемым объектам дорожной инфраструктуры, в том числе глава региона оценил ход работ на участке дороги Пермь – Новые Ляды и Восточном обходе города Перми.



На дороге Пермь – Новые Ляды работы близятся к завершению, в октябре текущего года объект предполагается сдать и ввести в эксплуатацию. Как отметил директор подрядной организации ООО «АБЗ №1» Евгений Негодин, объем выполненных работ превысил 90%. Сейчас ведутся работы на обочинах, наносится разметка и устанавливаются дорожные знаки.



«За время капитального ремонта мы, по сути, вывезли всю старую дорогу и построили новую. На объекте работало порядка 50 единиц техники, – отметил подрядчик. – Дорога была расширена на два метра, из-за чего нам пришлось увеличить и ширину водоотвода. Это очень важный для содержания дороги момент. Если водоотвод не обеспечен, то дорога не будет содержаться в нормативном состоянии и быстро разрушится. После дождя воды на дороге не должно оставаться, иначе она застаивается, а после наступления осенне-зимнего периода – застывает и рвет дорогу».



Кроме того, строитель отметил, что на данном участке положили дополнительный слой асфальтового покрытия. Он позволит увеличить межремонтный период на 5 лет.



На второй очереди Восточного обхода Перми работы предстоит закончить в ноябре 2019 года. В настоящее время ведутся подготовительные работы, обустраивается строительная площадка, завозится техника.



По итогам осмотра объектов дорожной инфраструктуры губернатор подчеркнул, что осмотренные объекты являются стратегически важными, а качественные дороги – это залог безопасного дорожного движения в крае. Несколько лет транспортная отрасль Пермского края оставалась недоинвестированной, и качество дорог существенно снизилось. Поэтому с 2017 года краевые власти направляют на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в крае беспрецедентные суммы. В прошлом году на дороги направлено 11,8 млрд рублей, и такой же объем финансирования сохраняется и в этом году.



Напомним, согласно контракту, до конца ноября 2019 года подрядчик должен завершить строительство участка Восточного обхода — от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ. Данный участок является частью дороги, подходящей к мосту через Чусовую, который будет реконструирован в рамках концессии.



После завершения всех работ движение здесь будет организовано по две полосы в каждом направлении, на разделительной полосе предусмотрено ограждение типа «Нью-Джерси».