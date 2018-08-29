Пермские ветераны снова путешествовали в «поющем автобусе»

17:11 | 31.08.2018

Пожилые люди изучают историю родного Прикамья в «поющем автобусе» - это своеобразная форма концерта-путешествия. В нем участвуют пенсионеры, любящие экскурсии, музыку и песни своей молодости. Такие необычные экскурсии уже состоялись по историческим и религиозным местам Перми и п. Ильинский. А в этот раз ветераны Мотовилихинского района посетили парки и скверы краевой столицы, узнали истории их появления в нашем городе. Обязательно каждая поездка не обходится без музыкального сопровождения.



Парков и скверов в Перми насчитывается более 30. Первой остановкой на пути следования автобуса стал парк им. Свердлова, больше известный пермякам как «Райский сад». Его история начинается в 1865 году, когда был закрыт медеплавильный завод, а на его месте был разбит парк. За территорией парка ухаживали рабочие, и в нем гуляла молодежь, прихожане находящейся неподалеку Свято-Троицкой церкви. Поэтому его и стали называть «Райским садом», «Ангельским садом» и «Садом у старого завода». После Октябрьской революции сад находился под покровительством Мотовилихинского завода. Здесь часто проводились различные культурные мероприятия: поэтические и музыкальные вечера, а также турниры среди любителей шашек и шахмат. Новая история «Райского сада» началась в 2008 году, когда властями было принято решение его возродить. Он открылся в 2010 году после двухлетней реконструкции.



Следующей остановкой экскурсантов стал Комсомольский сквер, который чаще и привычнее называют Театральным. Считается, что это одно из самых интересных мест для прогулок в Перми. Его история начинается в 1883 году, когда вышло распоряжение губернатора Пермской губернии об обустройстве при городском театре театрального сада. Здесь были посажены липы, клены, ели, которые создали неповторимую атмосферу театрального парка. До революции центральным местом театрального сада был фонтан. Его открытие произошло 9 июня 1907 года. В 1929 году театральный сквер расширяют от Петропавловской до улицы Ленина. Гостиный двор, занимавший этот квартал, ломают. Прогулочная часть парка расширяется на один квартал. В 1954 году в театральном сквере открывают памятник Владимиру Ленину.



Из Театрального сквера экскурсанты переместились в старейший парк нашего города, территория которого с начала освоения несколько раз меняла свое название: Загородный сад, на планах Перми 1897-1908 годов - Городской сад, Красный сад, Городской сад имени М. Горького. Сегодня же это Центральный парк культуры и отдыха – детский парк имени М. Горького. История этого места начинается с 1804 года, когда по инициативе пермского губернатора Карла Модераха на южной границе города были созданы ров и вал для отведения талых и дождевых вод с полей в ручей Стикс и речку Данилиху. Вдоль северной стороны рва были высажены четыре линии берёз, образовавшие бульвар, в середине которого была широкая дорога для проезда экипажей, а по сторонам – две аллеи для пешеходов. В 1824 году в саду была построена ротонда по проекту губернского архитектора И. И. Свиязева специально к приезду императора Александра I. На куполе ротонды — надпись: «Пермскому Обществу Сентября 24 дня 1824 года». Встреча императора с пермяками 30 сентября 1824 года состоялась именно около этой ротонды, недалеко от Сибирской заставы, через которую император въехал в город.



Конечной точкой экскурсии стал Ботанический сад Пермского университета. Он появился в Перми в 1922 году благодаря желанию и возможностям богатого промышленника Н.В. Мешкова, преуспевающего в пароходстве, известного среди современников своей благотворительностью. В том месте, где располагается сегодня ботанический сад, рядом с железнодорожной станцией, крупный меценат задумал устроить для отдыха горожан «Народный сад».



Со дня основания до наших дней сад носит имя первого директора, профессора А.Г. Генкеля. Он и положил начало созданию коллекций живых растений, предназначенных, прежде всего, для изучения студентами ботанических дисциплин. Сегодня ботанический сад в Перми занимает площадь почти два гектара. Здесь выращивается более 3,5 тыс. видов растений самых разнообразных сортов и декоративных форм. Сад ежегодно обменивается семенами с 80 зарубежными ботаническими садами.



Все три часа, которые длилась экскурсия, ее участники принимали активное участие в обсуждении и изучении природных памятников краевой столицы. Самые активные в конце мероприятия получили призы. Напомним, экскурсии по достопримечательностям Перми и Пермского края проходят в рамках реализации федерального партийного проекта «Старшее поколение», региональным координатором которого является депутат Законодательного собрания Александр Бойченко. Основные задачи партпроекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия.