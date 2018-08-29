В День знаний Михаилу Бабичу продемонстрируют новую инфраструктуру Чувашского кадетского корпуса ПФО

17:00 | 31.08.2018

1 сентября специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Белоруссия, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе с декабря 2011 по август 2018 года Михаил Бабич примет участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний и открытию нового Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова в Чебоксарах.



В торжественных мероприятиях также участвуют глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, Герой России, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-полковник Сергей Суровикин, Герои Российской Федерации, руководители крупных предприятий — члены попечительского совета Чувашского кадетского корпуса ПФО, а также кадеты, их родители и педагоги.



Чувашский кадетский корпус ПФО создан на базе бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики «Республиканская кадетская школа им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова». В 2017 году Чувашский кадетский корпус включен в проект «КаДетство» (реализуется в округе с 2013 года), инициатором которого в должности полпреда президента РФ в ПФО являлся Михаил Бабич.



Аппарат полномочного представителя совместно с руководством Чувашии, Министерством обороны России и партнерами (Группа компаний «Ренова» — генеральный партнер проекта) поставил перед собой цель создать все необходимые условия для получения кадетами конкурентоспособного образования. За один год, практически с нуля, построен комплекс зданий образовательного учреждения, включающий спальные и учебный корпуса, спортивные и актовый залы, кабинеты дополнительного образования, а также благоустройство прилегающей территории и новый «Кадетский сквер». Спальный корпус на 250 мест позволил увеличить общую численность учащихся Чувашского кадетского корпуса до 400 человек.



В будущем планируется создание полноценного спортивного ядра для совершенствования кадетами физической подготовки, включая «Региональный центр по хоккею», доступный для всех жителей Чебоксар. Строительство крытого ледового катка стоимостью до 300 млн руб. планируется обеспечить за счет средств федерального и республиканского бюджетов.



Сегодня Чувашский кадетский корпус — это современное специализированное образовательное учреждение с организованным непрерывным образовательным процессом, отвечающее последним инновационным технологиям, с новейшей инфраструктурой, интерактивной образовательной системой формата 2025 для интеллектуального, нравственного, эстетического развития учащихся.



Профиль обучения в Чувашском кадетском корпусе ПФО — подготовка специалистов для Воздушно-космических сил Российской Федерации. В образовательное учреждение принимаются школьники начиная с 5-го класса. В этом году в Чувашском кадетском корпусе приступят к занятиям 400 кадетов, приехавших на учебу со всей страны.