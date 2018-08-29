Портал «Управляем вместе» поможет очистить городские округа Прикамья от незаконной рекламы

16:26 | 31.08.2018

На портале «Управляем вместе» в разделе «Рекламные конструкции» размещен перечень законно установленных конструкций в городских округах Пермского края – Перми, Березниках, Лысьве, ЗАТО Звездный, Кудымкаре, Кунгуре и Соликамске.



По каждой зарегистрированной рекламной конструкции указан адрес и срок ее размещения. Всего в Пермском крае зарегистрировано 1004 рекламных конструкции. Также пользователи портала могут ознакомиться с типами рекламных конструкций (permkrai.ru/program/category/?id=66&tab=type_advert).



В случае обнаружения на улицах городов рекламных конструкций, не обозначенных в перечне или на карте, пользователи портала могут сообщить об этом в разделе «Незаконное размещение», прикрепив до пяти подтверждающих фотографий. Напоминаем, что все интерактивные сервисы доступны для зарегистрированных пользователей.