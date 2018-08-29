Завтра в Перми сядут за парты 14,5 тысячи первоклассников

15:41 | 31.08.2018

1 сентября торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в большинстве школ города Перми.



Напомним, в этом учебном году 129 школ города примут порядка 118 тысяч ребят, из них в образовательные учреждения зачислены 14,5 тысячи первоклассников. Самое большое количество первых классов в этом году будет открыто в школе № 59 в Дзержинском районе. В новом корпусе-тысячнике будут учиться ребята среднего и старшего звена, а в прежнем здании — начальные классы. При этом в первой параллели откроется 13 классов.



Традиционно в День знаний в подарок пермским первоклассникам от главы города Перми Дмитрия Самойлова вручат музейную игру «Первоклассные открытия». Это набор детских путеводителей по экспозициям пяти филиалов Пермского краеведческого музея, карта и единый входной билет. В этом году в проекте участвуют Дом Мешкова, Музей пермских древностей, Музей-диорама, Детский музейный центр, Исторический парк «Россия — моя история» (экспозиция «Романовы»). При посещении первоклассник выбирает путеводитель и вместе с родителями или с классом в любой день работы музея отправляется за открытиями. Каждый путеводитель состоит из игровых заданий, связанных с историей Перми и Пермского края. Проходить игру можно в течение всего учебного года. В любом музее — участнике проекта первоклассник предъявляет единый билет и проходит бесплатно. Также он может бесплатно провести с собой одного взрослого. В музее ребенок путешествует по экспозиции, выполняет задания и совершает открытия. На выходе ему поставят в карту печать — это значит, что нужные открытия сделаны. Пройдя три музейных маршрута, школьник получает приз, пройдя все пять музеев в маршруте — диплом, который включается в портфолио первоклассника.



Отметим, что благодаря этому проекту уже не первое поколение первоклассников познакомилось с историей края. Музейная игра «Первоклассные открытия» проводится ежегодно с 2014 года. Задания для путеводителей разработали сотрудники Пермского краеведческого музея, а нарисовали их пермские дизайнеры Вячеслав Субботин и Ксения Васильева.