Пермь: новости дня
13:04 | 31.08.2018
В выходные в Перми пройдет всероссийский фестиваль уличной культуры
В одном месте в одно время за звание сильнейшего сразятся представители различных уличных направлений, таких как брейк-данс, паркур, воркаут, фристайл, стритбол, скейтбординг, BMX, роллер-спорт, панна-футбол и другие.
Гостей фестиваля ждет развлекательная программа, выступление артистов, соревнования и мастер-классы от самых сильных представителей уличной культуры в России. На протяжении всего уик-энда будут работать шесть соревновательных зон, на которых пройдут региональные и федеральные соревнования по уличным видам спорта и танцам.
Гости площадки «Панна» увидят соревнования по футбольному фристайлу и панне 1x1 — разновидности уличного футбола, в которой прокидывание мяча между ног соперника ценится выше, чем попадание по воротам.
На «Бетонке» будут представлены соревнования по дисциплинам скейтбординг, BMX, агрессивные ролики и кик-скутер. Еще зрителей ждут показательные выступления BMX-райдеров и главное событие площадки — состязания по сноуборду.
На площадке Night basket 32 игрока со всего Урала поборются за звание лучшего игрока в баскетбол в формате Fight ball 1x1.
«Клетка» соберет любителей футбола, чтобы потренироваться, посоревноваться, научиться новому и хорошо отдохнуть. Посетители увидят турнир по самому распространенному виду футбола, в который играют на всех коробках страны, — три игрока в поле и один вратарь. Мяч никогда не уходит из зоны, так как все поле огорожено клеткой со всех сторон — это делает данный вид футбола динамичным и таким зрелищным.
Площадка «Колизей» станет местом соревнований атлетов Пермского края по паркуру. Здесь пройдет одно из самых захватывающих событий фестиваля — Chase Tag, или, по-русски, «Салки». Правила игры очень просты: нужно догнать противника и тронуть его рукой. Площадка будет наполнена большим количеством препятствий, специально разработанных для этой игры.
А на площадке «Сцена» развернутся танцевальные баталии по брейк-дансу, хип-хопу и хаус-денсу. Баттлы пройдут как в индивидуальном формате, так и в командах. Судить чемпионат приедут представители московского танцевального движения. Также на «Сцене» выступят музыкальные коллективы.
Более подробную информацию можно найти в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/heroesofperm.
© «Вечерние Ведомости»
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