Подрядчик усилит контроль за реконструкцией перрона и рулежных дорожек в пермском аэропорту

12:42 | 31.08.2018

В четверг, 30 августа, губернатор Пермского края Максим Решетников совместно с генеральным директором АО «Стройтрансгаз» Михаилом Хряповым совершил инспекционную поездку по строящимся объектам транспортной инфраструктуры региона.



Одной из тем, которые стороны обсудили во время встречи, стала реконструкция перрона и рулежных дорожек в пермском аэропорту. По словам Михаила Хряпова, в этом году на площадке будут выполнены все подготовительные работы, бетонные работы будут перенесены на следующий год. Это связано с техническими ограничениями: при отрицательных температурах заливать бетон нельзя.



По информации подрядчика, в начале следующего года на территории пермского аэропорта будет установлен мобильный бетонный завод. В это же время подготовка необходимых материалов будет продолжена. Когда температура на улице станет плюсовой, начнутся бетонные работы.



«Согласно контракту, мы должны завершить все работы на объекте в четвертом квартале 2019 года, однако при отсутствии сдерживающих факторов мы планируем закончить работы в третьем квартале. Это позволит раньше приступить к установке телетрапов в аэропорту», — пояснил Михаил Хряпов.



По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, работы, проводимые подрядной организацией, на деятельность аэропорта и авиасообщение не влияют.



По итогам встречи губернатор поручил министру держать постоянную связь с АО «Стройтрансгаз», чтобы решать возникающие вопросы максимально оперативно. «Мы все понимаем, что Пермскому краю нужен современный аэропорт, и нужен он как можно скорее, — говорит глава региона. — Телетрапы сделают пребывание гостей и жителей края в терминале более комфортным. Поэтому важно выполнить поставленную задачу в срок».



Напомним, реконструкция перрона и рулежных дорожек началась в Международном аэропорту «Пермь» в конце июля.



Заказчиком проекта по реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино» (г. Пермь) является ФГУП «Администрация гражданских аэропортов». Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Конкурс на проведение реконструкции рулежных дорожек и устройство перрона выиграло АО «Стройтрансгаз». Стоимость контракта составила 506 млн руб.