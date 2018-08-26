Пермь: новости дня
17:56 | 30.08.2018
Пермяки оценили удобство пересадочной системы в электротранспорте
Респондентами соцопроса стали жители в возрасте от 18 лет и старше, постоянно проживающие на территории города. Средний возраст опрошенных составляет 46 лет. Исследование проводилось методом формализованного опроса населения по месту жительства. Более половины опрошенных жителей Перми (53,9%) – это работающие люди, неработающими являются 45,5% опрошенных: доля пенсионеров составляет 28,6%, безработных, домохозяек – 12,1%, учащихся, студентов – 4,8%.
Для понимания степени удовлетворенности общественным транспортом жителей города по различным параметрам в анкете ставился вопрос: «Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых Вам услуг городского общественного транспорта?» По каждому параметру допускался только один ответ. На основании полученных данных был вычислен индекс удовлетворенности, изменяющийся от -1 до 1, при этом чем выше значение индекса, тем более удовлетворены респонденты.
Больше всего жителей Перми по-прежнему устраивает доступность остановочных пунктов, их близость к дому (0,83). На второе место по уровню удовлетворенности вышло удобство использования пересадочных билетов в электротранспорте (0,83). Режим работы общественного транспорта (0,62), скорость его движения (0,52) и график (0,6) – группа показателей также с достаточно высокими значениями индекса удовлетворенности.
При этом жители отметили неудовлетворенность соблюдением правил дорожного движения водителями общественного транспорта в части разговоров по телефону и использованием устройств во время движения (0,07), а также техническим состоянием транспортных средств (0,08). Однако в новой транспортной модели предусмотрено, что в конкурсах на обслуживание автобусных маршрутов смогут принять участие перевозчики только с современным и технически оснащенным подвижным составом.
В ходе исследования также были выявлены районы, имеющие проблемы транспортной доступности, среди них – Мотовилихинский и Дзержинский районы. При заключении новых договоров предполагается, что будет обеспечено равное качество предоставления услуг вне зависимости от того, в каком районе работает перевозчик. На это повлияет в первую очередь исключение зависимости перевозчика от выручки. Главным будет соблюдение расписания, а также улучшение качества обслуживания. Внедрение новой транспортной модели на территории Перми запланировано на 2018-2020 гг.
По сравнению с 2017 годом, существенно повысилась удовлетворенность жителей чистотой салонов, вагонов (+9%), культурой обслуживания (+9,6%), удобством маршрутов (+7,5%) и комфортностью передвижения на общественном транспорте (+7,1%).
Востребованность различных видов транспорта определялась по вопросу «Какими видами транспорта Вы чаще всего пользуетесь?». Предоставлялось право выбора нескольких вариантов ответов. Подавляющее большинство опрошенных жителей Перми чаще всего для передвижения по городу пользуются автобусом (73,1%). Немногим менее трети опрошенных пермяков (30,1%) чаще всего передвигаются на личном автомобиле. Примерно каждый шестой из опрошенных (17,6%) преимущественно передвигается по городу на трамвае. Также каждый шестой из опрошенных жителей Перми (16,9%) часто пользуется такси.
4,2% опрошенных жителей предпочли бы приобрести проездной документ на другой период (отличный от одного месяца или одних суток). Приобретение общего проездного документа на сутки является предпочтительным только для 2,9% опрошенных.
Также в рамках исследования установлено, что в целом среди опрошенных жителей Перми, которые пользуются личным или служебным автомобилем, около трети (35,6%) готовы отказаться от автомобиля для перемещения по центральной части города пешком или на общественном транспорте. Доля тех, кто не готов отказаться от автомобиля, составляет 45,6%. Почти пятая часть тех, кто пользуется автомобилем (18,7%), затруднились ответить.
© «Вечерние Ведомости»
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