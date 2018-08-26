С 1 сентября в Перми возобновится движение трамваев по Уральской

17:25 | 30.08.2018

1 сентября, как и планировалось ранее, МУП «Пермгорэлектротранс» запустит движение трамваев. Первым по обновленным путям проедет вагон маршрута №6 в 5.45. На 31 августа запланирована поездка вагона-лаборатории для обкатки нового пути.



Как рассказали на предприятии, в сторону микрорайона Висим возобновится движение трамвайных маршрутов №4 (от станции Пермь II), №6 (от остановки ОАО «Велта»), №8 (от остановки АО «Инкар»), №11 (от станции Осенцы). Также будет скорректировано и расписание трамвайных маршрутов №5 по будним дням, №6, №8 и №11 по будним и выходным дням, №7 по будним и субботним дням.



В связи с продолжением ремонтных работ автобусные маршруты №18, №32, №34, №36 и №77 в направлении Орджоникидзевского района продолжают следовать по улицам Крупской, Лебедева и Металлургов. При движении в центр города автобусы перенаправлены по улицам Уральской, Розалии Землячки, Лебедева и Крупской.



Напомним, что с 1 июля подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» выполняет работы по капитальному ремонту улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки.



Проектом предусмотрено проведение на данном объекте работ по переустройству инженерных коммуникаций - водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения. Здесь будут заменены системы наружного освещения, линии электроснабжения и кабели связи, а также проведено устройство ливневой канализации и замена асфальтобетонного покрытия. Капитальный ремонт дороги по улице Уральской предполагает также переустройство трамвайных путей и замену контактной сети.



В настоящее время уже заменено более 500 метров трамвайных путей. Подрядная организация продолжает работы по укладке рельсов шпальной решетки (на пересечении улиц Уральской и Розалии Землячки), устройству дорожной одежды (от улицы Крупской до улицы Вагановых, от улицы Вагановых до улицы Розалии Землячки). Кроме того, субподрядной организацией ООО «Спецстрой» выполняются работы по переустройству сетей инженерных коммуникаций: водопровода и канализации.



Работы выполняются качественно и в установленные сроки.



Подробнее с расписанием движения можно будет ознакомиться на map.gortransperm.ru, предварительно выбрав нужную дату, или по телефону справочной службы 250-25-50.