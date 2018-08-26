Принять дорожный объект в Пермском районе помешали обочины

16:35 | 30.08.2018

Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги Городская свалка - Жебреи протяженностью 3,2 километра на сумму 17 049 915,59 рубля осуществлялось в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».



Конкурс на выполнение работ выиграла подрядная организация ООО «Большой Урал». В ходе ремонта был заменен асфальт общей площадью 22,400 тыс. кв. м. Объем работ: снятие старого покрытия методом фрезерования, укладка нового асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин дороги, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.



На приемку объекта выехала комиссия: министерство транспорта края, ФКУ Упрдор «Прикамье», общественные инспекторы краевой Общественной палаты.



Если к асфальтобетонному покрытию проезжей части у членов комиссии вопросов и претензий не было, то вот по обочинам претензии возникли серьезные: работы по отсыпке обочин выполнены некачественно, обочины рыхлые, что было отмечено в акте. Кроме того, члены комиссии отметили необходимость проведения работ по кронированию деревьев в некоторых местах установки дорожных знаков, а также по приведению в соответствие дорожной разметки в местах съездов. Подрядчик заверил, что в недельный срок устранит замечания и предъявит объект повторно.



Акт о приемке дорожного объекта комиссией не подписан, объект не принят.