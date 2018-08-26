Завод Шпагина готовится принять молодежь Пермского края

16:26 | 30.08.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход ремонтных работ на территории завода «Ремпутьмаш» (бывшего завода им. Шпагина), где в начале сентября состоится Молодежный форум. Мероприятие станет первым молодежным проектом, реализуемым на пермском заводском пространстве. Ранее в цехе завода состоялось одно из мероприятий Дягилевского фестиваля.



Сейчас цехи 4 и 5 завода им. Шпагина приводятся в нормативное состояние. По информации краевого минстроя, из цехов уже вывезли все станки и оборудование, произведен ремонт кровли, ведется устройство полов. В настоящее время благоустраивается территория и обустраиваются парковки и входная группа.



Отметим, в качестве спикеров на форуме выступят предприниматели, спортсмены, ученые, журналисты, деятели искусства, дизайнеры – те, кто каждый день открывает новое, находит и воплощает в жизнь самые смелые идеи, создает тренды. Среди них Александр Аузан — декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Антон Шипулин — биатлонист, Эркен Кагаров — арт-директор студии Артемия Лебедева, Мария Захарова — директор департамента информации и печати МИД РФ.



По информации на сегодня, зарегистрировано уже больше тысячи участников. Регистрация на форум продолжается. По поручению губернатора все события Молодежного форума будут транслироваться онлайн.



Для доставки гостей форума от здания краевой администрации будут организованы автобусы, эти же транспортные средства доставят и на вечерний концерт группы «Quest pistols show» на площадь перед Театром-Театром.



Для участников форума состоятся мастер-классы по организации событий в области спорта, творчества и культуры, будут организованы презентации бизнес-кейсов и медиапроектов. Ребята будут выполнять практические задания, а также смогут подискутировать на темы волонтерства, киберспорта и молодежной политики. В перерывах между секциями участники увидят гонки квадрокоптеров, киберспортивный шоу-матч, смогут сфотографироваться в «галерее мемов», полазить по скалодрому и многое другое.