В Прикамье для жителей предпенсионного возраста сохранятся все социальные льготы

16:15 | 30.08.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к жителям страны. Губернатор подтвердил, что многие предложения жителей Пермского края по изменению пенсионного законодательства прозвучали в обращении президента России.



«Жители Пермского края говорили о необходимости увеличения пенсии жителям сельских территорий, предлагали сохранить социальные льготы для мужчин с 60 лет и для женщин с 55 лет, затрагивали и вопрос о необходимости стимулирования работодателей привлекать к работе людей предпенсионного возраста. Все эти пожелания были учтены – президент их поддержал», — подчеркнул Максим Решетников.



Относительно сохранения социальных льгот Максим Решетников отметил, что Пермский край к этому готов, и жители Прикамья начнут получать льготы по достижению женщинами 55 лет и мужчинами 60 лет, как это было до внесения изменений в пенсионное законодательство.



«Я дал поручение, и начата подготовка соответствующего законопроекта, который предполагает, что все региональные льготы сохраняются. Мы подготовим соответствующие правки, они коснутся четырех региональных законов. И я абсолютно уверен, что Законодательное собрание Пермского края рассмотрит эти предложения в кратчайшие сроки и поддержит их», — обозначил губернатор Прикамья.



В обращении президент объявил о смягчении пенсионной реформы, предложенной правительством. По его словам, пенсионный возраст для женщин будет повышен не на восемь, как предлагал кабинет министров, а на пять лет — до 60 лет. По словам Путина, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше, если пять и более детей — то женщины смогут выходить на пенсию в 50 лет.



Позже Владимир Путин отметил, что властям «предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение».



Напомним, правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 2019 г. на год каждые два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума одобрила документ в первом чтении.