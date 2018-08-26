На Пермском международном марафоне будут работать пейсмейкеры

15:28 | 30.08.2018

9 сентября на дистанциях 10 км, 21,1 км и 42,195 км Пермского международного марафона поддерживать темп бегущих будут специальные спортсмены.



Пейсмейкеры – это бегуны, которые проходят всю дистанцию в определенном темпе и помогают другим участникам финишировать с нужным результатом.



На Пермском международном марафоне таких спортсменов будет одиннадцать. Трое из них будут вести участников по дистанции 42,195 км на результаты 3 часа, 3 часа 30 минут и 4 часа. Еще три бегуна помогут сохранять нужный темп на дистанции 21,1 км для того, чтобы «вбежать» в 1 час 30 минут, 1 час 45 минут и 2 часа. Пять человек будут вести любителей бега на дистанции 10 км на результаты от 35 до 55 минут с интервалом в 5 минут.



Отличительным элементом внешнего вида пейсмейкеров будут воздушные шары с указанным временем. Именно на них смогут ориентироваться участники, желающие уложиться в определенные временные рамки.