В Губахе появится аллея Химиков и экстрим-парк

13:49 | 30.08.2018

В Губахе на 80% готово новое общественное пространство – аллея Химиков. Она вместе с экстрим-парком появится в городском парке им. Юрия Гагарина.



В настоящее время здесь завершен монтаж системы электроснабжения и освещения аллеи, проведена планировка площадей, устроены газоны и пешеходные дорожки, а также заменено грунтовое покрытие. Осталось завершить устройство входной группы.



Ранее здесь побывал и оценил ход работ губернатор Пермского края Максим Решетников. По словам главы региона, благоустройство территорий и формирование комфортной городской среды является одной из ключевых задач краевого правительства. «У людей должны быть любимые места, площадки, где можно погулять после работы, где дети могут побегать и покидать мяч, взрослые – пообщаться», - пояснял значимость работ по благоустройству губернатор Прикамья.



По словам директора спортивно-досугового комплекса «Губахинский» Петра Ругалева, полностью аллея Химиков будет завершена в октябре. Экстрим-парк включит в себя скейт- и роллердром, а также детскую площадку.



Общая стоимость проекта составляет 8,6 млн рублей, их них 4,3 млн рублей – средства федерального и краевого бюджетов, 4,3 млн направлено из местного бюджета.



Напомним, всего в 2018 году в Пермском крае предполагается благоустроить 106 общественных пространств, более 400 дворов и 6 парков.



На благоустройство территорий в бюджете региона предусмотрено 955,3 млн рублей, или на 12% больше, чем в 2017 году. При этом 918 млн рублей будут направлены на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды и еще 37,4 млн рублей – на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).