В Прикамье обсудили практику решения вопросов жителей, поступивших через приемную президента

13:42 | 30.08.2018

В среду, 29 августа, в Прикамье состоялось очередное координационное совещание руководителей территориальных органов федеральной исполнительной власти (ТОФОИВ) под председательством главного федерального инспектора Сергея Половникова.



Основной темой обсуждения стало проведение личных приемов граждан руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в приемной президента Российской Федерации в Пермском крае и о принятии мер по поступившим жалобам и обращениям граждан.



В совещании приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, руководители краевых силовых структур, контрольных и надзорных территориальных органов исполнительной власти.



Открывая совещание, главный федеральный инспектор по Пермскому краю представил вступивших в должность после подписания 5 июля 2018 года президентом России Указа руководителей силовых органов Прикамья. Напомним, Владимир Путин назначил прокурором Пермского края Андрея Юмшанова, начальником ГУ МВД по Пермскому краю — Михаила Давыдова, руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю — Сергея Сарапульцева.



Переходя к основной повестке, Сергей Половников отметил важность совместной работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при рассмотрении обращений граждан: «Выполнение поручений и указов президента Российской Федерации, выявление проблемных вопросов жителей Пермского края — все это требует от нас консолидации усилий и ресурсов. У нас общая цель, которую обозначил Владимир Путин, подписав Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» — осуществление прорыва для обеспечения комфортных условий для проживания граждан и повышения уровня жизни россиян».



Приветствуя участников встречи, Максим Решетников отметил, что благодаря взаимодействию представителей федеральной, краевой и муниципальной властей в Прикамье вырабатываются общие решения в интересах жителей Пермского края: «Каждое ведомство, структура, все уровни и ветви власти в конечном итоге работают на одну цель: чтобы жизнь в нашем регионе становилась лучше».



Сергей Половников подчеркнул, что в соответствии с поручением президента руководители ТОФОИВ должны проводить личный прием граждан не реже двух раз в год. Встречи с заявителями проходят в региональных приемных главы государства. Анонсы о предстоящих приемах жителей Пермского края публикуются на сайтах ведомств и в СМИ.



С докладами о практике проведения личных приемов выступили руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому краю Андрей Азанов и руководитель Роскомнадзора по Пермскому краю Юрий Щебетков.



В целом работе территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по обращениям граждан дана удовлетворительная оценка. В целях устранения выявленных недоработок участникам совещания озвучены рекомендации по организации подготовки и проведения приемов граждан в приемной президента РФ.