В воскресенье в центре Перми будет ограничено движение

13:08 | 30.08.2018

2 сентября в краевой столице в связи с проведением мероприятия, посвященного Дню набережной, будет закрыто движение на участках ул. Окулова и Газеты Звезда.



С 08.00 до 24.00 в воскресенье будет закрыто движение транспорта по Окулова на участке от ул. Куйбышева до Соборной площади, а также по Газеты Звезда от ул. Монастырской до шлагбаума при въезде на набережную Камы.



Кроме того, на этих участках с 00.00 до 24.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.