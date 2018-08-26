Безопасность школьников в День знаний в Прикамье обеспечат более 2000 сотрудников правоохранительных органов

12:34 | 30.08.2018

В среду, 29 августа, под председательством губернатора Пермского края Максима Решетникова состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пермском крае, посвященное подготовке к началу учебного года и подготовке к проведению единого дня голосования.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, открывая совещание, в этом году школьные линейки пройдут в два этапа. Большая часть школ проводит торжественные мероприятия 1 сентября, в субботу, а около 10% школ - в понедельник.



«В Пермском крае обеспечена 100% готовность образовательных учреждений к началу учебного года. Принято 2 410 объектов, из них 1 473 учреждения образования, в том числе 1 109 школ, — обозначил глава региона. — Отмечу, что в этом году на обеспечение антитеррористической безопасности учреждений образования мы направили 127 миллионов рублей, это на 55 миллионов больше, чем в 2017 году. Эти средства направили на установку и ремонт видеонаблюдения, ремонт ограждений, оборудование учреждений системами контроля и управления доступом».



Руководители силовых структур доложили губернатору, что к обеспечению безопасности готовы в полной мере. По информации заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Пермскому краю Акима Гусейнова, в День знаний будут применяться следующие меры безопасности: обследование объектов образования кинологами, обеспечение объектов охраной внутри, нарядами на прилегающей территории, а также постами ГИБДД на территории населенных пунктов.



Безопасность школьников 1 и 3 сентября обеспечат более 2000 сотрудников правоохранительных органов.



Напомним, с этого года в крае пересмотрены подходы и требования к работе охранных предприятий. Теперь образовательные учреждения распределены между ними по «кустовому» принципу. Кроме того, в Перми реализуется пилотный проект, который предполагает единого оператора всех систем безопасности в учреждении. Все сигналы от систем поступают на один пульт, после чего передаются в силовые ведомства, охранные предприятия. Таким образом, оптимизируются расходы на охрану и повышается качество оказываемых услуг, в том числе оперативность реагирования в случае чрезвычайного происшествия.



Также в рамках заседания обсудили ход подготовки к единому дню голосования в Российской Федерации. Выборы депутатов в органы местного самоуправления состоятся в 36 муниципальных образованиях Пермского края. В голосовании примут участие порядка 1994 тыс. избирателей. Голосование пройдет на 852 избирательных участках.



Во взаимодействии с подразделениями Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии по Пермскому краю ГУ МЧС России по Пермскому краю проведены первичные комплексные обследования объектов проведения выборов на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности. Повторное обследование избирательных участков будет завершено в срок до 31 августа 2018 года.



Силовые ведомства ведут подготовку к выборам с учетом проводимых 9 сентября в Прикамье Пермского международного марафона и Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина.