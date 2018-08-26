Охват цифровым телевещанием в Прикамье увеличится до 99 %

17:58 | 29.08.2018

Сегодня, 29 августа, на заседании правительства Пермского края был рассмотрен вопрос о сокращении аналогового вещания и переходе на цифровое вещание в Прикамье. Напомним, согласно указу президента, с января 2019 года в России планируется переход на цифровое вещание.



По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, инфраструктура, которая позволит совершить переход, строилась в России почти 10 лет. В крае было построено 55 телестанций.



«Сегодня у нас более 94 % населения охватывает аналоговое телевещание. То есть в хорошем качестве, если не подключено кабельное или спутниковое телевидение, общедоступны только 2 канала: Первый и "Россия-1". Такая ситуация в основном характерна для населенных пунктов менее 100 тысяч человек. Переход к цифровому телевещанию позволит покрыть "цифрой" 99% всех жителей, — отметил глава региона. — Оставшийся 1 %, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, будет переведен на спутниковое телевидение».



По словам губернатора, здесь важно оказать необходимую социальную поддержку старшему поколению и жителям со старым оборудованием. Краевые власти компенсируют затраты ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам.



Как пояснил министр информационного развития и связи Игорь Никитин, при подключении к цифровому телевидению необходимо наличие телевизора, поддерживающего стандарт DVB-T2 (после 2012 года выпуска), или наличие специальной цифровой приставки стандарта DVB-T2/MPEG4 с поддержкой режима Multiple PLP, а также наличие всеволновой или дециметровой антенны.



По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, социальная поддержка отдельным категориям жителей региона будет оказана в размере до 1000 рублей проживающим в зоне охвата цифровым вещанием для покупки цифровой приставки к телевизору, и до 6000 рублей — тем, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, для покупки спутниковой тарелки.



Координация работ по переходу на цифровое ТВ в Пермском крае осуществляется филиалом Российской телевизионной и радиовещательной сети «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» и правительством Пермского края в части контроля наличия в розничных сетях цифровых ТВ-приставок, организации помощи социально незащищенным категориям граждан и консультаций населения в филиалах многофункциональных центров и администрациях муниципальных образований.



Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный) и на сайте ртрс.рф.



Как отметил директор филиала РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр» Игорь Терещенко, компания полностью готова к переходу к «цифре». Переключение телевизионного вещания с аналогового на цифровое начнется после 10 января.



Отметим, пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) включает общероссийские обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы. Перечень этих телерадиоканалов был определен Указом президента РФ от 24 июня 2009 года № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» и его последующими редакциями: Указом Президента РФ от 17 апреля 2012 года № 456, Указом Президента РФ от 20 апреля 2013 года № 367, Указом Президента РФ от 15 июля 2015 года № 365.



Пакет РТРС-1: Первый канал, «Россия1», «МатчТВ», НТВ, Пятый канал, «РоссияК», «Россия24», «Карусель», ОТР, ТВЦ.



Десять телеканалов для трансляции в составе пакета РТРС-2 (второй мультиплекс) отобрала Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию (14 декабря 2012 года, 18 декабря 2013 года и 30 сентября 2015 года). Цифровые телеканалы транслируются в стандарте DVB-T2.



Пакет РТРС-2: РенТВ, «Спас», СТС, «Пятница», ТВ3, «Домашний», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ».