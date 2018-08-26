Пермские парки приглашают отпраздновать День знаний

17:47 | 29.08.2018

1 сентября по хорошей традиции в городских парках пройдут мероприятия, посвященные Дню знаний.



- В парк «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106) прибудет фантастическая цивилизация, в языке которой осталось единственное загадочное восклицание «О!». Школьникам придется не только наладить контакт с необычными пришельцами, но и выполнить миссию – вернуть в мир любовь, красоту и добро. Кроме того, мальчишкам и девчонкам предстоит разыскать пропавшие из алфавита буквы. Здесь мероприятие пройдет с 16:00 до 18:00, - поделились в муниципальном учреждении «ПермьПарк».



В саду им. Миндовского (улица Мира, 9) веселую компанию детям составит Незнайка. Вместе с ним с 14:00 до 16:00 маленькие пермяки вырастят гигантские семицветики, нарисуют необычную картину и познакомятся с обитателями Цветочного города.



В парке им. Чехова (улица Репина, 20) с 15:00 до 17:00 ребята окажутся на пороге удивительных открытий. Их ожидает сеанс магии от иллюзиониста Михаила Бастракова, мастер-класс по хип-хопу, зажигательные выступления от учеников танцевальной студии «Фабрика танца» и open-air с группой «Непохожие». В течение мероприятия будут работать интерактивные семейные площадки. На одной из них – «Малыши и мамы» – расскажут о популярных лайфхаках материнства и проведут консультацию по грудному вскармливанию. На другой – школьников ознакомят с основами противопожарной безопасности. Каждый желающий сможет сфотографироваться в пожарной машине.