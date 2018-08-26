В Перми появилась спортплощадка для людей с ограниченными возможностями здоровья

16:59 | 29.08.2018

Новая специальная спортивно-игровая площадка была установлена на улице Дружбы, 12. В этом помещении также ведет свою деятельность районное общество инвалидов.



Новая площадка была обустроена в рамках реализации муниципальной программы благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов. Инициативу по размещению этого объекта проявили жители дома и районное общество инвалидов, а реализовать идею помогли администрация Мотовилихинского района Перми и депутат Пермской городской Думы Александр Колчанов.



На улице Дружбы, 12, установлены комплекс тренажеров, спортивное оборудование, баскетбольная стойка, качели с платформой для коляски, стол-песочница, доступные для людей с ограниченными возможностями. Нанесенная на площадке разметка позволяет тренироваться и проводить соревнования по игре бочча, включенной в паралимпийские виды спорта для людей с тяжелейшими формами заболеваний ДЦП. Площадку также можно использовать и как прекрасный комплекс мероприятий по реабилитации и интеграции людей с ограниченными возможностями.



В торжественном открытии новой специальной спортивно-игровой площадки приняли участие заместитель главы администрации Мотовилихинского района Юлия Баландина и начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации района Ирина Аверкина. Открытие площадки было приурочено к 30-летию Всероссийского общества инвалидов.



Так, на торжественном открытии общество инвалидов Мотовилихинского района подвело итоги мероприятия, проведенного ранее в рамках реализации проекта «Юбилейный квест — нам 30!», который стал победителем районного конкурса проектов 2018 года, также была проведена спортивно-игровая эстафета, состоялось выступление творческого коллектива района «Надежда».