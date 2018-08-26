В Прикамье завершены работы на дополнительном дорожном объекте

16:55 | 29.08.2018

В Краснокамском районе завершены работы на дополнительном дорожном объекте, отремонтированном в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».



Дорога на ул. Молодежной в Оверятском городском поселении Краснокамского района попала в дополнительный перечень объектов на ремонт благодаря образовавшейся экономии денежных средств. Экономии удалось достичь при проведении аукционов по выбору подрядчиков на выполнение работ по ремонту объектов в рамках федерального проекта.



Подрядчик — компания «Феникс-групп», с которой был заключен муниципальный контракт на сумму более 6 млн руб., — выполнил ремонт дороги протяженностью 1,2 км, от дома 95 до дома 181 на ул. Молодежной в Оверятском поселении.



Выполнены следующие работы: отфрезерован старый асфальт, уложено новое асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, нанесена дорожная разметка, установлены недостающие дорожные знаки.



15 августа испытательная лаборатория автодорожного факультета Пермского политехнического университета взяла пробы асфальтобетона на объекте. Исследования проб подтвердили соответствие асфальтобетона нормативному. Приемочная комиссия из числа специалистов министерства транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье» приняла объект без замечаний, подписав акт приемки.



В Краснокамском районе за счет сэкономленных средств будет проведен ремонт еще на одном дорожном объекте — дороге на подсобное хозяйство «Новоселы». Работы на объекте начнутся в сентябре после проведения аукциона и заключения контракта с подрядчиком.