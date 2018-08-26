В Перми открылся третий офис «КРЦ-Прикамье»

16:50 | 29.08.2018

Жители Орджоникидзевского района могут передать показания по приборам учета и задать любые вопросы по начислениям за коммунальные услуги прямо у себя в районе. В августе в новом ЖК «Чехов» в микрорайоне Гайва открылся дополнительный офис ОАО «КРЦ-Прикамье». Его адрес – ул. Карбышева, 47а.



Жители Гайвы и Молодежного, не выезжая в центр города, на месте смогут получить всю необходимую информацию о тарифах, произведенных начислениях, задолженности по квитанциям за жилищно-коммунальные услуги. Режим работы – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед.



«КРЦ-Прикамье», прежде всего, ориентируется на жителей и продолжает открывать подразделения там, где это особенно необходимо – в отдаленных от центра районах города. Это третий офис ОАО «КРЦ-Прикамье» в Перми. В прошлом году в Перми для жителей Закамска открылось отделение на ул. Адмирала Ушакова, 32. Помимо этого, вот уже несколько лет в городе успешно функционирует отделение «КРЦ-Прикамье» - «центральный» на ул. Сибирской, 71.



Задать любые вопросы, связанные с работой подразделений «КРЦ-Пркамье», начислением платежей, а также передать показания по приборам учета можно по единому телефону: (342) 241-00-28.



Оплатить квитанции без комиссии можно на официальном сайте компании в разделе «Оплата» (krc-prikam.ru/online_payment), а также в Сбербанке, Почтобанке, Ижкомбанке, Урал ФД, Проинвестбанке, Россельхозбанке, банкоматах Газпромбанка и в отделениях Пермэнергосбыта, почты России.



«КРЦ-Прикамье» продолжает расширять территорию присутствия. По состоянию на август 2018 года на обслуживании общества находится 380 тыс. лицевых счетов потребителей жилищно-коммунальных услуг. В Перми «КРЦ-Прикамье» обслуживает около 162 тыс. лицевых счетов. Партнерами «КРЦ-Прикамье» являются такие организации, как «Т Плюс» и «Газпром межрегионгаз Пермь».