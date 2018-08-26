Пермь: новости дня
16:37 | 29.08.2018
На пермской набережной отметят начало учебного года
Вечер пятницы, 31 августа, откроет очередной показ короткометражных фильмов всемирного фестиваля уличного кино. Новый формат показа этим летом захватил десятки городов России. Внеконкурсные показы пройдут в амфитеатре в 17:00 и 20:00.
С 17:00 до 19:00 школьники смогут освоить секреты быстрого счета на занятии по игровой математике. Мастер-классы по мейкерству и робототехнике проведут педагоги центра «Фокус». С 18:00 поиграть в настольные игры, а заодно выучить несколько фраз на французском языке приглашают педагоги центра «Альянс Франсез». В 19:00 на сцене пройдет концертная музыкальная программа. Вечер завершит диджейский сет.
В День знаний, 1 сентября, для школьников запланирована насыщенная программа, которая стартует в 15:00. Для маленьких путешественников проведут фирменный мастер-класс по вязанию морских узлов от Джека Воробья. Встреча с главным пиратом пройдет в зоне «Парус». На променаде весь день будут играть в популярные дворовые игры 90-х годов, в зоне мастер-классов состоится чемпионат по интеллектуальным играм. Здесь же в 17:00 начнутся мастер-классы по 3D-моделированию и рисованию.
В 17:30 артисты театра Владимира Данилина «Иллюзион» пригласят юных посетителей в амфитеатр, где состоится шоу клоунов. Праздничная программа на сцене в 18:30 продолжится детской дискотекой, а в 19:30 – спектаклем «Не хочу быть собакой» от театра «Красный цветок».
1 сентября на набережной состоится финальный этап забега по лестнице «Пермские 150». Участники соревнований в третий раз на время преодолеют 150 ступеней вверх до Соборной площади. Имена новых фаворитов спортивного флешмоба будут известны уже в субботу. Регистрация начнется в 15:00.
© «Вечерние Ведомости»
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