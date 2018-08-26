На пермской набережной отметят начало учебного года

16:37 | 29.08.2018

Пермских школьников приглашают на набережную освоить мейкерство, 3D-моделирование и сыграть в интеллектуальные настольные игры.



Вечер пятницы, 31 августа, откроет очередной показ короткометражных фильмов всемирного фестиваля уличного кино. Новый формат показа этим летом захватил десятки городов России. Внеконкурсные показы пройдут в амфитеатре в 17:00 и 20:00.



С 17:00 до 19:00 школьники смогут освоить секреты быстрого счета на занятии по игровой математике. Мастер-классы по мейкерству и робототехнике проведут педагоги центра «Фокус». С 18:00 поиграть в настольные игры, а заодно выучить несколько фраз на французском языке приглашают педагоги центра «Альянс Франсез». В 19:00 на сцене пройдет концертная музыкальная программа. Вечер завершит диджейский сет.



В День знаний, 1 сентября, для школьников запланирована насыщенная программа, которая стартует в 15:00. Для маленьких путешественников проведут фирменный мастер-класс по вязанию морских узлов от Джека Воробья. Встреча с главным пиратом пройдет в зоне «Парус». На променаде весь день будут играть в популярные дворовые игры 90-х годов, в зоне мастер-классов состоится чемпионат по интеллектуальным играм. Здесь же в 17:00 начнутся мастер-классы по 3D-моделированию и рисованию.



В 17:30 артисты театра Владимира Данилина «Иллюзион» пригласят юных посетителей в амфитеатр, где состоится шоу клоунов. Праздничная программа на сцене в 18:30 продолжится детской дискотекой, а в 19:30 – спектаклем «Не хочу быть собакой» от театра «Красный цветок».



1 сентября на набережной состоится финальный этап забега по лестнице «Пермские 150». Участники соревнований в третий раз на время преодолеют 150 ступеней вверх до Соборной площади. Имена новых фаворитов спортивного флешмоба будут известны уже в субботу. Регистрация начнется в 15:00.