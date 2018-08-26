В Перми на три дня закрыто движение по перекрестку Уральской и Землячки

16:12 | 29.08.2018

С 00.00 29 августа до 18.00 31 августа закрыто движение личного и общественного транспорта на перекрестке улиц Уральской и Розалии Землячки. Автобусные маршруты №18, №32, №34, №36 и №77 при движении в центр города будут перенаправлены по улицам Уральской, Работницы и Лебедева.



В направлении микрорайона Висим эти маршруты будут продолжать следовать по улицам Крупской, Лебедева и Металлургов.



Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, ограничения связаны с капитальным ремонтом участка улицы Уральской.



Подробнее с маршрутами движения можно ознакомиться на map.gortransperm.ru. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.