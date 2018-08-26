Пермь: новости дня
14:29 | 29.08.2018
В этом году в Прикамье пройдет более 1200 ярмарок
Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, такой формат получения свежих и качественных продуктов востребован среди жителей региона.
«У нас сейчас в самом разгаре сбор урожая. Зачастую для местных фермеров становится проблемой, где его реализовать. А для жителей крупных населенных пунктов — где купить свежую продукцию местных производителей. Как результат — получаем стихийную торговлю на улицах, — подчеркнул Максим Решетников. — Регулярно общаюсь с сельхозтоваропроизводителями и слышу от них просьбы оказать содействие в создании площадок для цивилизованной торговли».
В своем докладе министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков отметил, что на территориях муниципальных образований реализовывать фермерскую продукцию можно на постоянно действующих розничных рынках или в рамках проводимых сезонных и событийных ярмарок. Во всех муниципалитетах проходят данные мероприятия в строго закрепленный день. План проводимых в муниципальных образованиях ярмарок размещен на сайте министерства сельского хозяйства Пермского края.
«На сегодня постоянными участниками ярмарочных мероприятий являются 110 сельских хозяйств. Ограничений по участию для остальных производителей нет. Для этого фермеру или руководителю сельскохозяйственного предприятия нужно просто отправить заявку на электронный адрес министерства и при выходе на площадку ярмарки иметь ветеринарно-сопроводительные документы», — рассказал министр. По его словам, на каждой из площадок будет представлено не менее 15 местных производителей, фермеры и производители из других регионов также могут участвовать в ярмарках, но только с той продукцией, которую в Прикамье не производят.
В этом году будет использоваться новый формат проведения ярмарок. По поручению губернатора с 1 сентября ярмарки на определенных постоянных местах будут работать по выходным дням. При этом с участников не будет взиматься арендная плата. С 1 по 30 сентября ярмарки будут проходить каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00. В октябре по итогам сентябрьского мониторинга план-график на октябрь будет доработан и размещен на сайте министерства.
Мониторинг будут вести сотрудники министерства в постоянном режиме, чтобы оперативно реагировать на количество товара, его качество и ассортимент.
По словам первого заместителя главы администрации города Перми Виктора Агеева, на сентябрь на территории города определено 7 постоянных площадок. Ознакомиться с ними можно по ссылке: permkrai.ru/documents/obsujdenie/площадки ярмарок выходного дня.docx. «В конце сентября в Перми, помимо этих площадок, мы планируем организовать еще 13, также с бесплатным участием для сельхозтоваропроизводителей, их перечень будет опубликован позже на сайте города, — заявил Виктор Агеев. — Отмечу, что мы рассматриваем сельхозярмарки еще и как возможность обкатать площадки и интенсивность их работы. Этот опыт будет учтен для формирования графика ярмарок в ноябре и декабре». Также первый заместитель главы городской администрации отметил, что планируется передать городскому бизнес-инкубатору функции оператора по организации ярмарок.
Отметим, с 2015 по 2017 год количество проводимых ярмарок значительно увеличилось. Так, в 2017 году на территории Пермского края прошло 1090 ярмарочных мероприятий различного формата, 133 из них — в городе Перми.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:47 | 29.08.2018
Пермские парки приглашают отпраздновать День знаний
16:55 | 29.08.2018
В Прикамье завершены работы на дополнительном дорожном объекте
16:50 | 29.08.2018
В Перми открылся третий офис «КРЦ-Прикамье»
16:45 | 29.08.2018
Одиннадцать пермских автобусов поменяют расписание
16:37 | 29.08.2018
На пермской набережной отметят начало учебного года
16:34 | 29.08.2018
Житель Камышлова выплатит полмиллиона рублей за перевозку немаркированной алкогольной продукции
16:22 | 29.08.2018
В России актуализируют программу развития угольной промышленности
16:12 | 29.08.2018
В Перми на три дня закрыто движение по перекрестку Уральской и Землячки
16:07 | 29.08.2018
Пермяков приглашают на «Музыкальные гонки»
15:57 | 29.08.2018
Екатеринбуржцев просят размещать в соцсетях фотографии своего урожая
15:19 | 29.08.2018
Свердловчанам обещают ночные заморозки до -4 градусов
14:55 | 29.08.2018
Трое человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на Урале
14:40 | 29.08.2018
Посещать обновленные дома культуры в Прикамье смогут порядка 300 тысяч человек в год
14:30 | 29.08.2018
Спорткомплекс в Коркино откроют известные спортсмены
14:29 | 29.08.2018
В этом году в Прикамье пройдет более 1200 ярмарок
14:28 | 29.08.2018
В Сухом Логу после вмешательства прокуратуры начали выплачивать зарплату работникам ЗАО «Уральская бумага»
13:59 | 29.08.2018
Путин назначил нового руководителя Уральского следственного управления на транспорте
13:14 | 29.08.2018
В доме на Сибирском тракте задержали наркоторговцев-трансвеститов
13:00 | 29.08.2018
В поселке Увельском обновился киноклуб
12:04 | 29.08.2018
Пермские ЗАГСы меняют график
11:23 | 29.08.2018
Стартовало досрочное голосование на выборах в гордуму Екатеринбурга
10:50 | 29.08.2018
В свердловских школах выявлено 945 нарушений пожарной безопасности
10:32 | 29.08.2018
В Нижнем Тагиле проходит международный шахматный турнир
10:18 | 29.08.2018
Электричка насмерть сбила мужчину в Екатеринбурге
09:58 | 29.08.2018
В Каменске-Уральском у должника арестовали автомобиль
09:31 | 29.08.2018
В Свердловской области создан педагогический кластер
22:30 | 28.08.2018
Назначен новый замначальника ГУ МВД России по Свердловской области
21:57 | 28.08.2018
Евгений Куйвашев дал старт подготовке проекта бюджета на 2019 год
20:55 | 28.08.2018
Уральцу грозит до семи лет за посылку со стероидами из Белоруссии
18:35 | 28.08.2018
В воскресенье в Перми состоится «Ярмарка спорта»
18:24 | 28.08.2018
В свердловских школах выявлено более 170 нарушений
17:51 | 28.08.2018
Губернатор Пермского края поручил главам муниципалитетов держать состояние теплосетей на личном контроле
17:45 | 28.08.2018
Владимир Бурматов подвел итоги СПГ-форума
17:43 | 28.08.2018
В пяти поселениях Пермского края отремонтированы наружные сети водопроводов по инициативе граждан
17:43 | 28.08.2018
В Первоуральске открылась студия анимации
17:19 | 28.08.2018
В Перми прошло более двух тысяч консультаций по вывескам
17:05 | 28.08.2018
Как раскрутить Instagram аккаунт без привлечения специалистов?
16:45 | 28.08.2018
В Прикамье расширяется перечень мер социальной поддержки инвалидов
16:33 | 28.08.2018
Юрий Чайка приедет в Екатеринбург на празднование столетия УрГЮУ
15:55 | 28.08.2018
В Красноуфимске директора МУПа осудили за присвоение 200 тысяч рублей
15:54 | 28.08.2018
Парк Горького приглашает отметить День знаний