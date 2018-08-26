Губернатор Пермского края поручил главам муниципалитетов держать состояние теплосетей на личном контроле

17:51 | 28.08.2018

Сегодня, 28 августа, состоялось очередное заседание Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края. Основной темой обсуждения стала подготовка к отопительному сезону, до которого осталось меньше трех недель.



Как отметил губернатор Прикамья Максим Решетников, 1 сентября — последняя контрольная точка перед отопительным периодом. Всего в регионе предстоит подготовить к зиме более 28 тысяч многоквартирных домов, свыше 5 тысяч объектов социальной инфраструктуры, а также более 1,4 тысячи котельных и 44 тысячи километров коммунальных сетей.



«В большинстве территорий подготовка идет в графике. На плановые объемы вышли по объектам социальной инфраструктуры, с небольшим запасом идет подготовка коммунальных сетей. По многоквартирным домам выполнено почти 88 % от плана, — отметил губернатор. — Отставания от плана зафиксированы в 13 территориях региона, в том числе в Перми. Коллеги, необходимо ускориться, времени до начала сезона остается немного».



Также глава региона остановился на факторах, которые тормозят подготовку к зиме. Традиционно в их числе задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями и тот факт, что у некоторых домов в крае до сих пор не выбран способ управления. На сегодня таких домов в Прикамье 700. Больше всего — в Нытвенском, Александровском, Пермском районах, Кунгуре. Главам этих территорий губернатор поставил задачу усилить работу по выявлению таких домов и провести конкурсы по отбору управляющих компаний.



По информации руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Антона Удальева, который выступил с докладом о ходе подготовки к зиме в муниципальных образованиях, наибольший прирост задолженности за газ с начала года зафиксирован в Губахе (прирост 108,5 млн рублей). Некоторые территории за восемь месяцев задолженность сократили, в их числе Пермь (на 73,6 млн рублей), а Соликамску удалось задолженность погасить полностью.



В целом на подготовку к отопительному сезону в этом году направили 1,4 млрд рублей, это на 300 млн больше, чем в 2017 году. Кроме того, краевые власти помогают муниципальным образованиям, где было поддержано объединение территорий, решать вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры. В частности, к таким относятся Кизеловский, Горнозаводский районы. Именно в этих территориях износ сетей наиболее высокий. Так, по словам Антона Удальева, уже на этой неделе в Кизеле должны начаться работы по перекладке сетей. Средства для обновления водопроводных сетей были направлены из бюджета Пермского края.



Глава Прикамья призвал глав муниципальных образований контролировать состояние коммунальных сетей, потому что от этого зависит безопасность и комфорт жителей. Также губернатор привел в пример опыт Оханского района, где от централизованного теплоснабжения перешли к распределительной генерации тепла. Таким образом, исчез посредник между поставщиком тепла и его потребителями, то есть жителями, снизились теплопотери и расходы населения. Кроме того, снизился риск возникновения чрезвычайных происшествий на территории целых районов, так как котлы устанавливаются на несколько многоквартирных домов.



По словам главы Оханского района Дмитрия Байдина, в Оханске было 4 котельных центрального отопления и порядка 15 км теплотрасс, которые 40 лет не ремонтировались и не менялись. «Только на реконструкцию теплосетей нужно было инвестировать до 80 млн рублей. С 2014 года мы поэтапно все котельные центрального теплоснабжения вывели из эксплуатации, в этом году вывели последнюю и построили 32 модульные котельные. Каждая из них обслуживает 2–3 дома или 1 социальное учреждение, — поделился опытом глава муниципального образования. — При этом тариф для жителей не изменился».



Система теплоснабжения в Оханске была заменена на условиях концессионного соглашения. Концессионер будет обслуживать сети еще 10 и 15 лет в зависимости от участка.



Также на заседании Совета глав выступил начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков. Он привел данные по готовности к отопительному сезону многоквартирных домов Прикамья. К 15 сентября 2018 г. в Пермском крае необходимо подготовить к осенне-зимнему периоду 28 634 многоквартирных дома. По данным на 20 августа, 88 % многоквартирных домов региона проверены и к зиме готовы.



По словам Александра Евсюкова, наибольшее отставание от плана — в Березовском районе (39 %), в Чердынском (25 %), Кизеловском (16 %), Добрянском (11 %) районах и в Перми (13 %). Одной из основных причин отставания является отсутствие проверки вентиляционных каналов.



Губернатор обозначил, что состояние сетей каждый глава должен держать на личном контроле, потому что от этого зависит безопасность жителей. Также он добавил, что дома не будут приниматься комиссией без прохождения проверки вентиляционных каналов.