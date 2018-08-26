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Пермь: новости дня


17:19 | 28.08.2018

В Перми прошло более двух тысяч консультаций по вывескам

Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации закреплены в постановлении администрации города от 25 октября 2016 года №958. Предприниматели и юридические лица обязаны разместить вывески по новым правилам до 22 октября 2018 года.

Вывески, не соответствующие стандартам, должны быть согласованы в составе колерного паспорта здания.

К настоящему времени администрацией города согласовано 1102 колерных паспорта зданий, из них 313 паспортов в 2018 году. С согласованными колерными паспортами можно ознакомиться здесь: gorodperm.ru/actions/building-up/civilinform/Colernepassports.

С порядком и критериями согласования колерного паспорта, требованиями к содержанию и его форме можно ознакомиться в постановлении администрации от 22 февраля 2017 года №130.

В случае установки вывесок на объекте культурного наследия необходимо руководствоваться приказом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

График приема (регистрации) заявлений о согласовании проекта колерного паспорта либо проекта изменений в колерный паспорт и выдачи результатов рассмотрения заявлений департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми:

улица Сибирская, 15 (цокольный этаж);
вторник-четверг: с 09.00 до 16.00;
пятница: с 09.00 до 12.00;
перерыв: с 12.00 до 13.00, технические перерывы: с 10.45 до 11.00 и с 15.00 до 15.15; электронный адрес: dga@gorodperm.ru; телефон для справок: (342) 212-76-98.

Приемный день (консультации специалистов): четверг с 15.00 до 17.00 по адресу: улица Сибирская, 15, кабинеты №314-316.

© «Вечерние Ведомости»

 


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