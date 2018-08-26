В Перми прошло более двух тысяч консультаций по вывескам

17:19 | 28.08.2018

Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации закреплены в постановлении администрации города от 25 октября 2016 года №958. Предприниматели и юридические лица обязаны разместить вывески по новым правилам до 22 октября 2018 года.



Вывески, не соответствующие стандартам, должны быть согласованы в составе колерного паспорта здания.



К настоящему времени администрацией города согласовано 1102 колерных паспорта зданий, из них 313 паспортов в 2018 году. С согласованными колерными паспортами можно ознакомиться здесь: gorodperm.ru/actions/building-up/civilinform/Colernepassports.



С порядком и критериями согласования колерного паспорта, требованиями к содержанию и его форме можно ознакомиться в постановлении администрации от 22 февраля 2017 года №130.



В случае установки вывесок на объекте культурного наследия необходимо руководствоваться приказом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.



График приема (регистрации) заявлений о согласовании проекта колерного паспорта либо проекта изменений в колерный паспорт и выдачи результатов рассмотрения заявлений департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми:



улица Сибирская, 15 (цокольный этаж);

вторник-четверг: с 09.00 до 16.00;

пятница: с 09.00 до 12.00;

перерыв: с 12.00 до 13.00, технические перерывы: с 10.45 до 11.00 и с 15.00 до 15.15; электронный адрес: dga@gorodperm.ru; телефон для справок: (342) 212-76-98.



Приемный день (консультации специалистов): четверг с 15.00 до 17.00 по адресу: улица Сибирская, 15, кабинеты №314-316.