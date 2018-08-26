В Прикамье расширяется перечень мер социальной поддержки инвалидов

16:45 | 28.08.2018

Состоялось заседание совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края Максиме Решетникове.



Первым в повестке дня был вопрос исполнения поручений с совета инвалидов в 2018 году. Всего было дано 36 поручений, 31 из которых выполнено, 5 находятся в работе.



Из выполненных поручений: утверждены 4 состава рабочих групп по реализации пилотного проекта и приобретению реабилитационного оборудования, по сопровождаемому проживанию инвалидов, по организации доступной среды, по ранней помощи. Во всех медицинских организациях края приказами учреждений назначены ответственные по реабилитации детей-инвалидов.



Проведены рабочие встречи с участием общественных организаций на территории аэропорта Большое Савино по вопросу доступности объекта для инвалидов.



Обеспечено информирование о работе прокатных центров технических средств реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов, которые созданы на базе реабилитационных учреждений, подведомственных министерству социального развития, расположенных в г. Пермь, г. Березники, г. Чайковском, а также в КПО в с. Юсьва.



Разработан проект по сопровождению выпускников-инвалидов образовательных организаций среднего профессионального образования при трудоустройстве и другие поручения.



На совете обсуждались также вопросы, связанные с обеспечением лекарствами детей-инвалидов и транспортной доступностью. Сегодня, согласно разработанной схеме, срок приобретения лекарственных препаратов снизится в 2 раза и не будет превышать 55 дней.



Также члены совета обсудили актуальную информацию о доступности объектов транспортной инфраструктуры. Отмечено, что в данном направлении ведется планомерная работа по их адаптации к обслуживанию пассажиров с ограниченными возможностями, осуществляются мероприятия по доступности для инвалидов.



На сегодняшний день получены предложения от общественных объединений инвалидов, касающиеся улучшения работы транспорта.