Парк Горького приглашает отметить День знаний

15:54 | 28.08.2018

Впервые в День знаний на территории Центрального парка развлечений им. М. Горького состоится грандиозный красочный фестиваль «Первоклассное мороженое», главным героем которого выступает сказочный персонаж — Мишка Топтыжка.



1 сентября с 13:00 до 18:00 посетители попадут в гости к главному герою Топтыжке, где смогут проявить свои суперспособности: принять участие в различных спортивных играх, состязаниях, творческих мастер-классах, оказаться в самом сердце сказочного представления и выиграть море подарков.



Мишка Топтыжка дарит своим гостям бесплатное участие в «Гонке героев» — гигантской полосе препятствий (10 метров). А также мастер-класс по приготовлению любимого детского лакомства — молочных коктейлей. На праздник принято ходить нарядными, поэтому гостей ждет красочный аквагрим.



На протяжении дня будет идти концертная программа. Ведущие приготовили множество конкурсов и розыгрышей. Самых активных участников ждут полезные подарки от партнеров парка.